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В Латвии машинам с танцорами и певцами разрешили ездить по запретным полосам 3 1521

Наша Латвия
Дата публикации: 10.06.2025
BB.LV
В Латвии машинам с танцорами и певцами разрешили ездить по запретным полосам

Во вторник, 10 июня, Кабинет Министров ЛР поддержал изменения в Правила дорожного движения, дополнив их новым пунктом, сообщили bb.lv правительстве.

А именно: транспортным средствам участников праздника разрешается использовать полосы для общественного транспорта во время Праздника песни и танца.

Цель изменений — уменьшить возможные пробки на территории города Риги во время проведения как Общелатвийского праздника песни и танца, так и Праздника песни и танца школьной молодежи Латвии.

Учитывая опыт предыдущих лет, во время Праздника песни и танца в Ригу прибывает большое количество участников на автобусах разного размера, что затрудняет движение и создает пробки как в районах проведения мероприятий, так и в других частях города.

Значительно затруднено движение как общественного, так и частного транспорта, особенно в часы пик.

Министры признают, что введение таких прав не решит полностью все проблемы, связанные с организацией движения. Но это хотя бы может снизить общий трафик.

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#праздник песни и танца
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(3)
  • F
    FOXBAT
    11-го июня

    Министры признают, что введение таких прав не решит полностью все проблемы, связанные с организацией движения. Но это хотя бы может снизить общий трафик. А эти твари вообще с людьми общаются ?

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  • SK
    Soglasen Klassnij
    11-го июня

    Чтобы уменьшить своё присутствие в пробках! Так нужно отвечать полицейским, когда ты нарушаешь правила дорожного движения.

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  • A
    Aleks
    10-го июня

    Праздник песни-это наше все.Заменяет экономику,образование,медицину и инфляцию. Поплясал,попел и сразу полегчало,ведь столько дней живёшь в другой парадигме В парадигме,,Хлеба и зрелищь для народа,,чтобы отвлекся на время и не понял кого избрал во власть снова.

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