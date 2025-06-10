В Латвии машинам с танцорами и певцами разрешили ездить по запретным полосам

Во вторник, 10 июня, Кабинет Министров ЛР поддержал изменения в Правила дорожного движения, дополнив их новым пунктом, сообщили bb.lv правительстве.

А именно: транспортным средствам участников праздника разрешается использовать полосы для общественного транспорта во время Праздника песни и танца.

Цель изменений — уменьшить возможные пробки на территории города Риги во время проведения как Общелатвийского праздника песни и танца, так и Праздника песни и танца школьной молодежи Латвии.

Учитывая опыт предыдущих лет, во время Праздника песни и танца в Ригу прибывает большое количество участников на автобусах разного размера, что затрудняет движение и создает пробки как в районах проведения мероприятий, так и в других частях города.

Значительно затруднено движение как общественного, так и частного транспорта, особенно в часы пик.

Министры признают, что введение таких прав не решит полностью все проблемы, связанные с организацией движения. Но это хотя бы может снизить общий трафик.