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С понедельника в Риге будут дезинфицировать водопровод 0 910

Наша Латвия
Дата публикации: 12.06.2025
BB.LV
С понедельника в Риге будут дезинфицировать водопровод

С 16 по 18 июня в Риге планируется профилактическая дезинфекция водопроводной сети, или хлорирование, сообщил агентству LETA руководитель отдела коммуникации ООО "Rīgas ūdens" Сандрис Ванзович.

Дезинфекция начнётся одновременно на всех насосных станциях водоснабжения, и дезинфицирующее вещество равномерно распространится по всей городской водопроводной сети.

Хотя угрозы для здоровья это не представляет, во время дезинфекции и в течение 24 часов после неё рекомендуется употреблять только кипячёную воду.

Для хозяйственных нужд воду можно безопасно использовать и без кипячения. Воду, предназначенную для домашних животных, птиц, рыбок и т.п., перед использованием рекомендуется отстоять; так же следует поступать и при поливе комнатных растений.

Во время дезинфекции вода из крана может иметь неприятный запах и лёгкий привкус хлора, однако используемое в целях дезинфекции количество вещества не представляет опасности для здоровья.

"Rīgas ūdens" будет постоянно следить за ситуацией и тщательно контролировать концентрацию хлора в воде.

Профилактическая дезинфекция водопроводной сети рекомендуется не реже одного раза в два года. Это приоритетная и необходимая мера для обеспечения стабильно высокого качества питьевой воды.

В Риге последняя комплексная дезинфекция водопроводной сети проводилась в феврале 2024 года.

Как ранее сообщалось, аудированная выручка "Rīgas ūdens" в прошлом году составила 76,336 млн евро, что на 0,1% меньше, чем в 2023 году. Из-за переоценки активов компания сработала с убытками в размере 18,275 млн евро по сравнению с прибылью в 2023 году.

"Rīgas ūdens" обеспечивает услуги водоснабжения в Риге и в ряде пригорoдных районов – Адажи, Ропажи, Марупе и Кекава, а также услуги по сбору и очистке сточных вод. Единственным владельцем компании является Рижская дума.

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