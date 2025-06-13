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Только без паники! Власти оценили радиационный фон в Латвии после удара Израиля по ядерным объектам Ирана (ДОПОЛНЕНО) 1 1873

Наша Латвия
Дата публикации: 13.06.2025
BB.LV
Только без паники! Власти оценили радиационный фон в Латвии после удара Израиля по ядерным объектам Ирана (ДОПОЛНЕНО)

После ракетной атаки Израиля на ядерный объект в Натанзе (Иран) пока не зафиксировано воздействия на радиационную безопасность в Латвии, сообщили агентству LETA в Центре радиационной безопасности Госслужбы охраны окружающей среды (ГСООС).

В Центре подчёркивают, что ситуация контролируется с использованием международных платформ обмена информацией, в том числе систем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Паникерам предложено следить за радиационным фоном в Латвии самостоятельно. Это можно сделать ЗДЕСЬ

Согласно опубликованной информации Иранского управления по регулированию ядерной энергетики, атаки затронули ядерный объект в Натанзе, где осуществляется обогащение урана. Этот объект находится более чем в 3000 километрах от границы Латвии, пояснили в Центре.

Специалисты подчёркивают, что на данный момент не сообщается об изменениях уровня радиации. Центр радиационной безопасности Латвии обещает продолжить следить за развитием ситуации и при необходимости предоставит дополнительную информацию общественности.

Как сообщал bb.lv, в ночь на пятницу Израиль нанёс удары по ядерным объектам Ирана и другим военным целям, сообщили израильские официальные лица.

ДОПОЛНЕНО: МАГАТЭ заявило о наличии радиоактивного загрязнения внутри ядерного объекта в Натанзе, куда сегодня нанес удар Израиль.

При этом, судя по сообщению, этот уровень не является критическим и за пределами объекта превышения уровня радиации нет.

«Уровень радиации за пределами объекта в Натанзе остался неизменным. Тип радиоактивного загрязнения, присутствующего внутри объекта, в основном альфа-частицы, может контролироваться соответствующими защитными мерами», – также говорится в сообщении.

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#иран #израиль #радиация
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Оставить комментарий

(1)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    13-го июня

    Где Иран, а где Латвия! Латышское образование во все красе.

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