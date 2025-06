Your browser does not support the video tag.

Израиль в ночь на пятницу нанес удары по ядерным объектам Ирана и другим военным целям, сообщили израильские официальные лица, пишет LETA со ссылкой на AFP, AP и BBC. Предположительно, в результате израильских ударов был убит начальник штаба вооружённых сил Ирана Мохаммад Багери и высокопоставленные ядерные учёные, сообщил журналистам источник в израильских службах безопасности, пожелавший остаться анонимным. Государственное телевидение Ирана сообщило, что среди погибших — командующий Корпуса стражей исламской революции Хоссейн Салами, бывший глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси и ядерный учёный Мохаммад Мехди Техранчи. Телевидение также передало, что в столице Ирана Тегеране были слышны взрывы и вспыхнул пожар в штабе Корпуса стражей исламской революции. Также сообщалось о взрывах в Натанзе, в 225 километрах к югу от Тегерана. Там расположен ядерный объект с центрифугами по обогащению урана. Нетаньяху: Израиль начал "целенаправленную военную операцию" Официальное лицо из армии Израиля заявило, что удары были направлены "против иранской ядерной программы и других военных целей", сообщает BBC, не называя имени источника. По его словам, было нанесено несколько десятков ударов по различным регионам страны. Удары были нацелены на ракеты дальнего действия и объекты, связанные с ядерной программой, добавил представитель израильской армии. Позднее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением, в котором сообщил, что Израиль начал "целенаправленную военную операцию, чтобы устранить угрозу со стороны Ирана для выживания Израиля". "Эта операция продлится столько дней, сколько потребуется", — подчеркнул Нетаньяху. "В последние месяцы Иран предпринял шаги, которых никогда ранее не предпринимал, чтобы использовать обогащённый уран в военных целях. Если Иран не будет остановлен, он сможет создать ядерное оружие в очень короткий срок. Это может произойти в течение года. Это может произойти через несколько месяцев, менее чем за год", — говорится в заявлении израильского премьера. "Это явная и существующая угроза выживанию Израиля", — подчеркнул Нетаньяху. В заявлении министра обороны Израиля Израэля Каца удары названы превентивными, а также прозвучало предупреждение о том, что в ответ на израильские удары по Израилю могут быть нанесены удары с применением ракет и дронов, в связи с чем по всей стране объявлено чрезвычайное положение. Израиль, Иран и его сосед Ирак закрыли своё воздушное пространство для авиасообщения. Рубио: США не причастны к ударам Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединённые Штаты не причастны к израильским ударам по Ирану и предупредил Иран не направлять агрессию против интересов или персонала США. Президент США Дональд Трамп в пятницу созвал заседание Совета национальной безопасности. Уже некоторое время высказывались предположения, что Израиль готовится нанести удары по ядерным объектам Ирана. Верховный лидер Ирана угрожает Израилю ответными мерами Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в пятницу предупредил Израиль о суровых и болезненных последствиях после её ударов по иранской территории, пишет ЛЕТА со ссылкой на BBC и AFP. "Своим преступлением сионистский режим подготовил себе горькую и болезненную судьбу, и он непременно её получит", — заявил Хаменеи. Он добавил, что предоставляет вооружённым силам полную свободу действий. Ранее вооружённые силы Ирана пообещали "решительный ответ" на израильскую атаку. Корпус стражей исламской революции также пообещал отомстить за убийство своего командира Хоссейна Салами в результате израильского удара. "Атаки не останутся без ответа, и (Израиль) должен ожидать суровой и горькой мести", — говорится в заявлении гвардии. Тегеран: ядерная программа носит мирный характер Ранее сообщалось, что в четверг Тегеран объявил о планах построить новый завод по обогащению урана, который станет уже третьим в стране. Это заявление Тегеран сделал после принятия в тот же день резолюции Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), в которой Иран осуждается за несоблюдение обязательств. В резолюции Тегеран предупреждается, что МАГАТЭ рассматривает возможность передачи дела на рассмотрение Совета Безопасности ООН. Агентство указало, что Иран в течение многих лет отказывался декларировать свои прошлые ядерные действия, а инспекторы МАГАТЭ обнаружили следы урана и другие подозрительные доказательства на недекларированных объектах. Тегеран утверждает, что его ядерная программа носит мирный характер, однако продолжает обогащать уран до высокого уровня, усиливая опасения, что Иран приблизился к получению ядерного оружия. Ранее Тегеран также угрожал выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия. Иран возобновил свою ядерную программу в 2019 году после того, как США годом ранее, во время первого срока президента Трампа, в одностороннем порядке вышли из заключённого в 2015 году соглашения между Тегераном и мировыми державами и восстановили экономические санкции против Ирана. Переговоры между Вашингтоном и Тегераном о новом ядерном соглашении возобновились в апреле, однако после первоначального оптимизма президент США Дональд Трамп заявил, что больше не уверен в возможности достижения договорённости. Читайте нас также: Google News

Facebook

Telegram

Instagram

Поделиться статьей