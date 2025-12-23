Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трамп пообещал построить до 25 мощных боевых кораблей США класса «Трамп» 2 191

В мире
Дата публикации: 23.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Трамп пообещал построить до 25 мощных боевых кораблей США класса «Трамп»
ФОТО: Global Look Press

Трамп: США построят до 25 боевых кораблей нового класса "Трамп".

Соединенные Штаты разрабатывают новый класс боевых кораблей под названием «Трамп» и в рамках проекта собираются построить до 25 новых боевых кораблей, чтобы снабдить ими свои Военно-морские силы. С таким заявлением во вторник выступил президент США Дональд Трамп.

Как отметил политик, возведение хотят начать с двух судов, а затем заняться еще восемью. «Тогда, в конечном счете, и довольно быстро, у нас будет в общей сложности от 20 до 25 (кораблей — прим.). Мы это еще определим», — подчеркнул Трамп в своей резиденции Мар-а-Ларго.

Ранее Трамп объявил о строительстве двух боевых кораблей нового класса «Трамп». Они будут нести гиперзвуковое оружие. Строительство первого линкора, USS Defiant («Непокорный»), запланировано на начало 2030-х годов — сейчас он находится на стадии проектирования. По словам Трампа, линкоры станут частью нового «золотого флота» современных боевых кораблей.

Новые линкоры наряду со стандартными орудиями и ракетами будут оснащены гиперзвуковым оружием, рельсотронами (электромагнитная пушка) и мощным лазерным вооружением, объявил Трамп.

Вместе с Трампом в Мар-а-Лаго во время его выступления были госсекретарь США Марко Рубио, министр войны Пит Хегсет и министр ВМС Джон Фелан.

Пит Хегсет заявил, что усиление военно-морского флота напрямую связано с ключевыми целями министерства войны (бывшего министерства обороны): восстановлением «духа воина», перестройкой вооруженных сил и восстановлением потенциала сдерживания. По словам Джона Фелана, будущий линкор класса «Трамп» станет «самым большим, самым смертоносным, самым универсальным и самым красивым военным кораблем в мировом океане».

Ранее главе Белого дома Дональд Трамп назвал американское оружие лучшим в мире. В своем выступлении лидер США в то же время пожаловался на скорость его производства. Кроме того, он похвастался американскими подлодками. По словам Трампа, они минимум на 15 лет опережают конкурентов.

Читайте нас также:
#США #Дональд Трамп #новости #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • свп
    сила в правде
    23-го декабря

    Мдаа.... Прорыв.... 25 кораблей.... Какую площадь может "держать" один корабль? А ему нужна поддержка из Эн-ного количества других кораблей? подлодок может? Или один корабль гордо будет держать... так сколько же? А теперь возьмите карту и прикиньте. 25 кораблей не смогут удержать даже прибрежные воды нью-йорка. любые. Короче муть и читать такое - так себе

    4
    1
  • 23-го декабря

    как он себя любит, аж через чур

    6
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Историк Ланцманис: против русских культивируется осознанная ненависть
Эксклюзив!
Иконка видео
Изображение к статье: «Это все болтовня и ложь со стороны Трампа!» - Вике-Фрейберга недовольна президентом США

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
1
Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео