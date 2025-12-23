Соединенные Штаты разрабатывают новый класс боевых кораблей под названием «Трамп» и в рамках проекта собираются построить до 25 новых боевых кораблей, чтобы снабдить ими свои Военно-морские силы. С таким заявлением во вторник выступил президент США Дональд Трамп.

Как отметил политик, возведение хотят начать с двух судов, а затем заняться еще восемью. «Тогда, в конечном счете, и довольно быстро, у нас будет в общей сложности от 20 до 25 (кораблей — прим.). Мы это еще определим», — подчеркнул Трамп в своей резиденции Мар-а-Ларго.

Ранее Трамп объявил о строительстве двух боевых кораблей нового класса «Трамп». Они будут нести гиперзвуковое оружие. Строительство первого линкора, USS Defiant («Непокорный»), запланировано на начало 2030-х годов — сейчас он находится на стадии проектирования. По словам Трампа, линкоры станут частью нового «золотого флота» современных боевых кораблей.

Новые линкоры наряду со стандартными орудиями и ракетами будут оснащены гиперзвуковым оружием, рельсотронами (электромагнитная пушка) и мощным лазерным вооружением, объявил Трамп.

Вместе с Трампом в Мар-а-Лаго во время его выступления были госсекретарь США Марко Рубио, министр войны Пит Хегсет и министр ВМС Джон Фелан.

Пит Хегсет заявил, что усиление военно-морского флота напрямую связано с ключевыми целями министерства войны (бывшего министерства обороны): восстановлением «духа воина», перестройкой вооруженных сил и восстановлением потенциала сдерживания. По словам Джона Фелана, будущий линкор класса «Трамп» станет «самым большим, самым смертоносным, самым универсальным и самым красивым военным кораблем в мировом океане».

Ранее главе Белого дома Дональд Трамп назвал американское оружие лучшим в мире. В своем выступлении лидер США в то же время пожаловался на скорость его производства. Кроме того, он похвастался американскими подлодками. По словам Трампа, они минимум на 15 лет опережают конкурентов.