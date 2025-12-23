«Источник сообщил, что, возможно, С-500 обладает новыми возможностями обнаружения, позволяющими следить за истребителями-невидимками F-35 на расстоянии сотен километров», — говорится в материале.

При этом собеседник издания подчеркнул, что сопровождать обнаруженную малозаметную цель и наводить на нее оружие чрезвычайно сложно.

В публикации добавили, что после полноценного развертывания С-500 сможет сбивать спутники и другие космические объекты.