Baltijas balss
Российская система С-500 сможет обнаружить истребитель F-35 - Jerusalem Post 4 7999

В мире
Дата публикации: 23.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Российская система С-500 сможет обнаружить истребитель F-35 - Jerusalem Post
ФОТО: Global Look Press

Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 «Прометей» сможет обнаружить малозаметный истребитель пятого поколения F-35 Lightning II на большом расстоянии. Способности ЗРС оценило израильское издание Jerusalem Post.

«Источник сообщил, что, возможно, С-500 обладает новыми возможностями обнаружения, позволяющими следить за истребителями-невидимками F-35 на расстоянии сотен километров», — говорится в материале.

При этом собеседник издания подчеркнул, что сопровождать обнаруженную малозаметную цель и наводить на нее оружие чрезвычайно сложно.

В публикации добавили, что после полноценного развертывания С-500 сможет сбивать спутники и другие космические объекты.

#безопасность #технологии #оборона #f-35 #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(4)
  • A
    Aleks
    23-го декабря

    Вообще то есть такое слово-логика,факты и причинно следственные связи и легко сложить пазл с небольшой погрешностью 😀 Да и слушать и слышать надо некоторых людей,которые многое знают и понимают. Лайтман,Марон,Блюменталь и таких много. Марк Шперлинг,,Евреи в войнах тысячелетий,,,😀 Не наша это война,но я то на стороне как раз тех евреев,которые хотят нести миру Свет и процветание ,а не на стороне тех,которые управляют Латвией,Россией,Украиной .

    4
    12
  • Д
    Добрый
    23-го декабря

    Ключевое слово в статье:ВОЗМОЖНО. А может:невозможно

    6
    14
  • A
    Aleks
    23-го декабря

    Израильским самолётам этот комплекс не несёт никакой угрозы,потому как все технические данные имеются у израильской разведки и у союзников Израиля,то бишь США и получены напрямую из Кремля или от начальника СВР Нарышкина по согласованию с Кремлем. Там же все свои...А Нарышкин ,одногруппник Путина по школе КГБ даже этого и не скрывает,а как не помочь исторической Родине?!😂

    3
    10
  • ТТ
    Тим Тим
    Aleks
    23-го декабря

    Классно,вот только не понял,на тебя работают осведомители из ЦРУ,СВР или Массада?

    9
    1
