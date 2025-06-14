Исследование: всеядными себя считают 94,5% латвийцев

В свою очередь, 4% респондентов причисляют себя к различным группам людей, не употребляющих конкретную еду, в том числе вегетарианцам, веганам, сыроедам или другим, а 1,5% жителей Латвии не могут ответить на вопрос.

В ходе опроса 67% жителей отметили, что едят все продукты без ограничений, а 33% респондентов заявили, что воздерживаются от употребления в пищу какого-либо специфического продукта или группы продуктов питания. В том числе 7% опрошенных не употребляют в пищу свинину, 5% - говядину, 5% - молочные продукты, 3% - рыбу, а 1% - мясо птицы.

Исследование проводилось с марта по апрель 2025 года, в нем приняли участие 1500 человек в возрасте от 18 до 75 лет.