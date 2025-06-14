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Исследование: всеядными себя считают 94,5% латвийцев 2 824

Наша Латвия
Дата публикации: 14.06.2025
LETA
Исследование: всеядными себя считают 94,5% латвийцев

Всеядными считают себя 94,5% жителей Латвии, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Латвийской ассоциацией объединенной птицеводческой отрасли и исследовательским центром SKDS.

В свою очередь, 4% респондентов причисляют себя к различным группам людей, не употребляющих конкретную еду, в том числе вегетарианцам, веганам, сыроедам или другим, а 1,5% жителей Латвии не могут ответить на вопрос.

В ходе опроса 67% жителей отметили, что едят все продукты без ограничений, а 33% респондентов заявили, что воздерживаются от употребления в пищу какого-либо специфического продукта или группы продуктов питания. В том числе 7% опрошенных не употребляют в пищу свинину, 5% - говядину, 5% - молочные продукты, 3% - рыбу, а 1% - мясо птицы.

Исследование проводилось с марта по апрель 2025 года, в нем приняли участие 1500 человек в возрасте от 18 до 75 лет.

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#здоровое питание
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    Iljuha Oblomоv
    14-го июня

    Народ ускоряет выезд из благодатной среды тоталитарного режима латвии...И градушие повышения цен ВСЁ...!!! ЧТО ТРЕБУЕТ ОТ ВАС "МВФ"—-ЛИШЬ УСКОРИТ ЭКОНОМИЧЕССКИЙ КОЛЛАПС!!!!!

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    Iljuha Oblomоv
    14-го июня

    Всеядными🤣😅🤣😅🤣🤣🥳🥳🥳🥳🤣🤣😅😅🤣🥳🥳 С ПОСТОЯННЫМ РОСТОМ ЦЕН... СКОРО БУДЕТ 100%ВЕГЕТОРИАНЦЕВ...

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