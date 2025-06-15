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Быль-детектив про счетчик воды в Риге: почему такое важное дело отдано на откуп «левым» компаниям 3 1579

Наша Латвия
Дата публикации: 15.06.2025
BB.LV
Быль-детектив про счетчик воды в Риге: почему такое важное дело отдано на откуп «левым» компаниям

Наконец окончился отопительный сезон, и особенно горячо можно одобрить это в столице Латвии, где дорогой во всех отношениях AS Rīgas Siltums героически протянул до второй половины мая.

Сколько потом придет нам за де-факто холодные большую часть дня батареи – еще увидим. Ну а пока что наслаждаемся теплоэнергетическими каникулами, когда единственной нашей статьей переменных расходов является горячая вода.

А счетчик щелк да щелк…

Как они узнают об этом – тайна сия велика есть. Но факт остается фактом: за несколько месяцев до истечения срока годности водяных счетчиков в почтовом ящике начинает появляться реклама фирм по установке этих приборов. Мне так лично кажется, что эти фирмы в доле с RNP – ибо и на тот электронный адрес, который забит в шаблоне для коммуникации с домоуправлением, сваливаются очень выгодные предложения.

Я сделал свой выбор – и в означенный день пришел вполне адекватный мастер, пошаманил на кухне, где стоит один счетчик холодный и один горячий на всю квартиру, и – заменил. По срокам, оговорюсь, полагалось менять ОДИН счетчик.

Далее я поступил, каюсь, несколько безалаберно. Мне выданы были бумажки по типу старых постсоциалистических квитанций – что-то, где нацарапаны некие номера. В общем, я взял да и скинул экземпляр в ящик для всяких коммунальных вопросов. Выдохнул.

Но не тут-то было: спустя месяц я опять получил уведомление в квартирной платежке, что у меня отсутствует верифицированный счетчик. Оказалось, что в моем случае ящик с бумагами от трудящихся никто проверять не собирается. Позвонил в офис RNP – было предложено лично завезти вторую копию (к счастью, осталась) в их бюро на Чака 42, или сфотографировать и отправить по электронной почте. Я выбрал второй вариант.

И тут началась вторая часть марлезонского балета…

Выяснилось «как бы невзначай», что мастер поменял не тот счетчик из двух, который надо. Пришлось вызванивать умельцев и повторять операцию снова, и опять отсылать фото документа.

Письмецо в конверте

Не все люди читают все электронные письма. И по-видимому, мое важное послание тоже проскочило мимо, затерявшись в спаме. Так или иначе, в обычном почтовом ящике оказалось приглашение получить заказное отправление. Не знаю, как у уважаемых читателей, но у меня лично приглашение в Latvijas Pasts ассоциируется только с несколькими вещами: штрафами, налоговыми начетами и повестками в суд. Потому от момента получения уведомления до выдачи письма несколько нервничал…

Но, оказывается, это было всего лишь письмецо от домоуправления Rīgas namu pārvaldnieks, в коем констатировалось, что в указанный в электронном письме день, когда управляющая компания пришла проверять счетчики, никого в квартире не было. Зная психологию клиентуры, RNP уже бумажным посланием назначало конкретный повторный срок – послезавтра. Для контроля перезвонил.

И да, через 15 минут после назначенного начального периода времени явились две дамы, распространявшие стойкий запах качественного парфюма. Не то что архетипические сантехники! Даже как-то неудобно было предоставлять этим леди доступ к считывающим устройствам! Хотя у меня в этом боксе кухонного гарнитура и царит лаконичная чистота. Дамы попросили меня открыть краны на кухне, в ванной – все в порядке, акт подписал.

Куда же это делось 20% воды?

И вот аналитические службы RNP осуществили проверку всех (как выяснилось, все-таки – почти всех) домовладений, и нам шлет целый меморандум г-жа Пипиня, и.о. руководителя отдела технической поддержки Управления обеспечения услуг RNP.

Выяснилось, что из ста тридцати одной квартиры смогли обследовать только сто семь. Теперь нужно выяснить, какова разница между показаниями квартирных счетчиков потребления воды (СПВ), по коим мы рассчитываемся с домоуправлением – и общего водяного счетчика дома, который зациклен на горводоканал Rīgas ūdens:

«Нормативы указывают: владельцы квартир обязаны рассчитаться за всю воду, поставленную до внутренней водяной системы жилого дома. Разница потребления воды жилым домом до начала проверки три месяца подряд превышала 20%».

А вот правила Кабинета министров № 1013 от 09.12.2008 поясняют, что в таком случае: «Управляющий в двухмесячный срок выясняет причины появления разницы счетчиков потребления воды, письменно информирует владельцев квартир о необходимых мероприятиях по уменьшению разницы потребления воды и вместе с владельцами квартир оценивает возможность ее осуществить».

Что нашли эксперты RNP

  • Разница потребления воды не связана с потерями воды во внутренней системе распределения холодной и горячей воды, ибо на момент обследования утечка не была констатирована;

  • существенная причина разницы потребления воды есть неправильно считанные показатели имеющихся в квартирной собственности СПВ (жильцы предоставляют большие, или в точности наоборот – меньшие показатели СПВ, чем фактическое потребление воды);

  • использование СПВ с низкой точностью, влияющее на общий учет потребления воды, а именно, чем более старого поколения и низкой точности СПВ, тем с меньшей точностью СПВ подсчитывает количество протекающей воды…

Ну и как вишенка на торте – не было счетчиков в восьми квартирах. Само по себе довольно интересное социально-психологическое явление, ибо речь идет об устройствах ценой порядка 20 евро. При учете, что стоимость 2-комнатной квартиры в нашем доме – порядка 100 000 евро. Что поделать, экономят люди, кому сейчас легко. Однако кому же оплачивать разницу из-за таких затейников?

Как «устранить манипуляции»

А у RNP, оказывается, имеется решение!

«Управляющий регулярно призывает владельцев жилого дома принять решение и во всех квартирных владениях установить СПВ повышенного класса точности с устройством удаленного считывания показателей…»

Ну а затем идет занятное замечание: «Учет воды происходит с потока воды, который больше 8–10 л/ч)». Такое мне лично нравится, думаю, и уважаемым читателям. Ибо посмотрим, что у нас на выходе – за 10 часов можно невозбранно поиметь 80–100 литров водицы! Это же не счетчики, а какой-то прямо коммунизм.

Однако г-жа Пипиня убеждена: «Контроль и ежемесячное считывание показателей СПВ были бы возможны электронно, к тому же у всех СПВ единовременно, что устраняет манипуляции с учетом потребления воды. На СПВ повышенной точности нельзя воздействовать магнитными устройствами, а также в дальнейшем более не нужно было бы беспокоиться о предоставлении показателей СПВ управляющему для проведения расчетов».

«Без соучастия и активного вовлечения владельцев квартир», пишет далее управляющая компания, ничего поделать невозможно. Ибо: «Жилой дом состоит из многих квартирных владений, соответственно, это есть совместная собственность владельцев квартир…»

Цена вопроса

Мне, любителю всего нового, тут же захотелось узнать – что почем. Итак, на рынке Латвии есть механические СПВ, но с радиомодулем – они стоят от 40 евро. Имеются и полностью электронные – эти более 100 евро.

Но суть в том, что для получения данных от полностью электронных приборов, нужно подсоединение к так называемому «Интернету вещей» – это совокупность сенсоров (в том числе термодатчиков, лифтов, ворот) и передающих станций. Они в Латвии – на стадии введения. Это не та компьютерная связь, которой пользуются люди, а гораздо менее интенсивная. Ее еще называют «спящей».

Так или иначе, до полного введения подобного интерфейса должен пройти еще не один год. Ну и самое главное – любые передовые технологии разбиваются о недисциплинированность. Если в доме, который уж точно не относится к категории социальных, около 18% жителей упорно скрывают свои показатели…

Хотя, кто знает – может, как раз в итоге правы эти последовательные анархисты-пофигисты. Ибо на ком, как не на лояльных жильцах, все время ездят всяческие коммерсанты, ошивающиеся рядом с большим, муниципальным, бизнесом с оборотом в десятки миллионов евро.

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#рига #вода
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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(3)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    15-го июня

    Поберушки..... Что тут скажишь... У МЕНЯ ВОПРОС-:НАРОДЫ латвии, ДО КАКОГО ВРЕМЕНИ, ВЫ БУДИТЕ ТЕРПЕТЬ ЭТИХ НЕМОЩНЫХ.. И ВТОРОЙ ВОПРОС-:СКОЛЬКО ЗАКОНОВ ПРИНЯТО НА БЛАГО ЛЮДЕЙ??????????? КОНЕЧНО 🤣😅🤣😂Кроме ТОТАЛЬНОГО ЗАПРЕТА РУССКОГО ЯЗЫКА.... Я ПРОСТО ПОРАЖАЮСЬ.... ОКАЗЫВАЕТСЯ ДРУГИХ ПРОБЛЕМ, НЕТ У латвии, КОТОРАЯ ВСЯ ПОУШИ В ДОЛГАХ И ПЛАТЯТИТЕ ИХ ВЫ, НАЛОГАМИ РОСТОМ ЦЕН-НА ВСЁ БУКВАЛЬНО... ПРИДИТЕ УЖЕ В СЕБЯ..... СЯДТЕ И ПОСЧИТАЙТЕ.. КАЛИКУЛЯТОРЫ ЕСТЬ В ЛЮБОМ СМАРТФОНЕ... ВЫ БУДИТЕ В ШОКЕ, СКОЛЬКО ДЕНЕГ У ВАС ВОРУЮТ.. ДА-ДА ИМЕННО ВОРУЮТ..!!!! ОНИ В СИЛУ ЭКОНОМИЧЕССКОЙ ИМПОТЕНЦИИ НАБИРАЮТ ДОЛЬШЕ ДОЛГИ, А ПЛАТИТЕ ВЫ.. НА ДАННЫЙ МОМЕНТ, ДАЖЕ НОВОРОЖДЁННЫЙ ЛАТВИИ, ДОЛЖЕН 10200 евро!!!! ВЫ СЕРЬЁЗНО ДУМАЕТЕ, ЧТО ОНИ СМОГУТ ВЫПЛАТИТЬ ЭТИ ДОЛГИ..ПОСЛЕДНЕЕ ТРЕБОВАНИЕ "МВФ"- ПОВЫСИТЬ НАЛОГИ И МОБИЛЬНОСТЬ РАБОЧЕЙ СИЛЫ!!!! 🤣😂🤣😅😅😅🤣😂😂😂🤣😅😅🤣🤣😂😂ЗАВЕДОМО УТОПИЧНЫЕ ДЛЯ ЛАТВВИИ ТРЕБОВАНИЯ!!!

    26
    4
  • К
    Кайзер
    Iljuha Oblomоv
    16-го июня

    Все законы принимаются в интересах людей. Вопрос в том, кого можно считать человеком, а кого нет. Вы читали Тору ? Если нет, обязательно почитайте.

    6
    9
  • Ш
    Шурик
    Iljuha Oblomоv
    16-го июня

    Кайзер , может начать с более молодой религии и почитать Коран ?! 🤔

    0
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