Baltijas balss logotype

Местная клубника, сочная черешня, первые лисички... Что и почем можно купить на Центральном рынке 0 2879

Наша Латвия
Дата публикации: 15.06.2025
kasjauns.lv
Местная клубника, сочная черешня, первые лисички... Что и почем можно купить на Центральном рынке
ФОТО: pixabay

Центральный рынок в Риге вновь радует изобилием свежих сезонных продуктов, и в июньские дни здесь особенно оживленно, сообщает Otkrito.lv.

Покупатели спешат за ароматной клубникой, первыми лисичками и свежей зеленью. Рассказываем, что можно найти на прилавках, и какие ценники встретят посетителей.

Овощи и зелень

Наиболее демократичные цены — у помидоров, их можно найти от 1.20 евро за килограмм. Однако отборные сорта стоят дороже — до 5 евро.

Огурцы — от 2 до 4 евро за килограмм. Самые дорогие, латвийские, стоят 4 евро, зато и вкус у них соответствующий — настоящий, хрустящий, летний. Редиска стоит 3.50 евро за кг, а латвийский молодой картофель обойдется в 2 евро. Импортный — немного дешевле. Любителям свежей зелени — укроп, кинза и петрушка по 0.50–0.80 евро за пучок.

Ягоды и фрукты

Главная звезда сезона — клубника. Клубника из Греции стоит от 3.90 за кг в зависимости от размера и свежести. А вот за килограмм первой латвийской клубники придется отдать 10 евро. Цены на черешню — от 3.90 евро за немного подвявшие ягоды до 16 евро за отборную и сочную. Арбузы стоят 2.50 евро за килограмм — цены пока еще не самые летние, но первые плоды уже появляются на прилавках. А вот садовая черника из Португалии преподнесла приятный сюрприз: 4.50 евро за килограмм.

Первые лисички

Одно из самых ценных предложений рынка — молодые лисички. За литр крепких, ярко-желтых грибочков просят 15 евро, за поллитровую баночку — 8-10 евро.

Читайте нас также:
#цены #рынок #грибы #овощи
4
4
2
2
1
17

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно
«Стоит появиться крупному проекту — и мы тут же спотыкаемся, это так по-латышски!» - политолог
«Стоит появиться крупному проекту — и мы тут же спотыкаемся, это так по-латышски!» - политолог
Участками в приграничной зоне, вероятно, заинтересовались спекулянты
Участками в приграничной зоне, вероятно, заинтересовались спекулянты
В следующем году Латвия может направить на оборону уже 4,35% ВВП
В следующем году Латвия может направить на оборону уже 4,35% ВВП
Донорство после смерти: только 2% жителей Латвии выразили свою волю
Донорство после смерти: только 2% жителей Латвии выразили свою волю 307
Попробуй доживи! Базовую пенсию - только с 85 лет. Нету денег
Попробуй доживи! Базовую пенсию - только с 85 лет. Нету денег 7 830
Минобраз хочет продлить рабочий стаж до пенсии, но с другого конца
Минобраз хочет продлить рабочий стаж до пенсии, но с другого конца 1467
Учёные бьют тревогу: русскоязычные Латвии — на грани изоляции
Учёные бьют тревогу: русскоязычные Латвии — на грани изоляции 16 2632

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард
ЧП и криминал
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард 10
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 47
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
1
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 1 59
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 71
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви
Бизнес
2
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви 2 96
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 67
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард
ЧП и криминал
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард 10
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 47
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
1
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 1 59

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео