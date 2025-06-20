В соцсетях появились обсуждения такой ситуации: сотрудникам Latvijas dzelzceļš предлагается подписать соглашение на случай военного положения.
Поскольку мы уже не в первый раз сталкиваемся с фейками, то решили проверить и этот слух – насколько он соответствует истине, пишет Press.lv.
Представитель ГАО Latvijas dzelzceļš Агнесе Лиците подтвердила: нет, это не фейк - с сотрудниками железной дороги действительно заключаются соглашения на определенных условиях. И вот почему:
-Latvijas dzelzceļš (LDz) является оператором государственной критической инфраструктуры и поставщиком критических услуг, который должен обеспечивать непрерывность своей деятельности даже в случае возможной угрозы государству. Соблюдая правила Кабинета министров "Порядок планирования и осуществления непрерывности деятельности критической инфраструктуры, в том числе европейской критической инфраструктуры", LDz определило те должности своего персонала, которые в случае такой возможной угрозы для государства и объявления чрезвычайного положения не подлежали бы мобилизации. Их обязанностью было бы продолжать работать, чтобы обеспечить указанную непрерывность деятельности LDz.
-Сколько таких сотрудников на Латвийской железной дороге, которым уже предложено подписать такие контракты?
-Список этих должностей ежегодно обновляется, и работники, занимающие соответствующие должности, подписывают соглашение об обязанностях критического персонала.
-Что будет, если кто-то из сотрудников ГАО "Latvijas dzelzceļš" откажется подписывать такое соглашение? Ему грозит увольнение?
-Если какой-либо работник не желает подписывать такое соглашение, он продолжает работать в LDz без этого соглашения. В случае всеобщей мобилизации, если таковую объявят в стране, он будет мобилизован.
-А те сотрудники, которые подписали соглашение о работе в случае чрезвычайной ситуации, продолжат в таком случае работу на предприятии?
- Руководители структурных подразделений LDz в случае потенциальной угрозы организуют дальнейшую работу на предприятии с тем числом сотрудников ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz), которые подписали соглашение.
