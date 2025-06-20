"В Латвии существует Закон об административных правонарушениях «О явном неуважении к латышскому языку», который необходимо начать применять". - Написала поэтесса, политик и дерусификатор Лиана Ланга у себя в Фейсбук.

"Штраф предусмотрен в размере до 700 евро — пора начинать выписывать штрафы! - Призывает она столичную муниципальную полицию. И поясняет. - Если гражданин или постоянный житель Латвии не использует государственный язык, это является явным неуважением и нарушением Закона о гражданстве".

Напомним, что на прошедших выборах а самоуправления Ланга была избрана в Рижскую думу по списку Нацобъединения.