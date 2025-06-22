В апреле этого года в районе Скансте был открыт один из крупнейших городских проектов последних лет — многофункциональный парк площадью 15 гектаров.

Однако, спустя всего несколько месяцев, общественность все громче выражает недовольство состоянием объекта.

Проект «Ревитализация территории Скансте. Этап 1» был реализован при софинансировании из фондов ЕС, государственного бюджета и средств Рижской думы. Общая стоимость проекта составила 21 723 645,69 евро, из которых 4,6 млн евро предоставлены Европейским фондом регионального развития, 670 тыс. евро — государственная дотация, а более 16,4 млн евро — средства рижских налогоплательщиков.

Что не так с этим парком?

Жители жалуются на недоступность, опасные переходы и общее запущенное состояние. Один из пользователей, Paulius Jakelis пишет:

«Сканстес парк! Это просто халатность! Больно смотреть на это. Не только невозможно безопасно добраться, но и внутри чувство, словно ты в Ирбене. (Имеется ввиду заброшенный военный городок в Ирбене. — прим. ред.) Детские площадки без покрытия, добраться можно только рискуя жизнью, перебегая четыре полосы дороги!» Другие пользователи подтверждают проблемы.

Реакция общественности показывает, что хотя проект имеет потенциал, его текущее состояние и недостатки в инфраструктуре вызывают серьезные вопросы.

Особенно остро звучит критика по поводу отсутствия безопасного пешеходного доступа к парку — жизненно важного аспекта для общественного пространства.

Рижская дума пока не комментирует конкретные претензии, но известно, что реконструкция перекрестков и улучшение транспортной доступности включены в планы развития района.

Издание NRA.LV в рубрике «Народ говорит» публикует некоторые отзывы пользователей соцсетей.

Krišs: Единственная проблема, которую я увидел, это то, что туда невозможно нормально попасть с улицы Сканстес. Опасно переходить 4-полосную трассу с маленькими детьми без какой-либо пешеходной инфраструктуры.

Alise: Похоже на рай для клещей.

Emils: Если про траву, то она мне очень нравится. Рига могла бы оставить ее и побольше такой. Ходите по утрам — квакают лягушки, щебечут птицы, даже кролики регулярно прыгают. Но в целом по поводу запущенности согласен — зеленые зоны запущены,

пруды заросли, в канавах грязь и мусор, туалеты ужасные. Elina: Доступ будет улучшен. Поля имеют как мягкое покрытие, так и песок. Есть возможность загорать и играть в пляжный волейбол. Есть асфальтированные дорожки и гравийные дорожки. Есть возможность попить/наполнить бутылку водой и т. д. Отличное поле, круто, что трава не на нуле. Хор лягушек

Kristians: Пешеходной инфраструктуры, чтобы добраться до этого «парка», вообще нет, приходится либо перебегать шоссе, либо идти по заросшей обочине мимо кустов, сорняков и клещей.