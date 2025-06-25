«Соседи сдали свое жилье людям с домашними животными, их территория не огорожена и собака новых жильцов ведет себя ужасно. Понятно, что вопрос не к собаке, а к ее хозяевам.

Мы как жильцы соседнего дома не можем без опаски ходить на дороге общего пользования, потому что можем в любой момент подвергнуться нападению собаки. Когда мы находимся на своей огороженной территории, животное бросается на наш забор!

Должны ли владельцы недвижимости при сдаче своего жилья людям, имеющим животных, прописывать в договоре условия, что животные не нанесут вреда соседям и другим жильцам? В нашем случае мы не имеем информации об арендаторах; означает ли это, что заявление в полицию мы пишем на владельца недвижимости? Читательница bb.lv»

Майрита Риекстиня, руководитель отдела по надзору за ветеринарными объектами Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС):

– Ответственность за то, чтобы животное не представляло угрозы для безопасности других людей и животных, целиком и полностью лежит на владельце животного.

За пределами помещений собаку можно содержать только при условии, что часть территории, где она находится, полностью изолирована от территории общего пользования.

Забор должен соответствовать размерам собаки и быть достаточно высоким, чтобы собака не могла его перепрыгнуть или использовать его конструкцию как ступени. Внутри огражденной территории не должно быть предметов, на которые собака могла бы забраться, чтобы выбраться наружу. Конструкция и материалы ограждения должны быть достаточно прочными и неповрежденными, чтобы собака не могла их сломать или просунуть голову (морду) за пределы ограды.

Нижняя часть ограждения должна быть закреплена так, чтобы собака не могла сделать подкоп и выбраться за пределы огражденной территории. У входа на огражденную территорию должна быть установлена табличка с предупреждением о наличии собаки. Часть территории, на которой содержится собака, может быть огорожена также радиозабором.

Если владелец животного не обеспечивает безопасность людей и других животных, необходимо обратиться в муниципальную полицию, в компетенции которой, в частности, находятся вопросы общественного порядка.

Если собака напала на другое животное и нанесла ему раны или стала причиной его гибели, то владельцу животного, пострадавшего от нападения, следует подать заявление в ПВС, предоставив информацию, при помощи которой можно будет идентифицировать владельца, держателя или место содержания собаки, а также приложить доказательства, связанные с нападением. Если вред причинен животному, то административный процесс по нарушению ведет ПВС.

Если собака напала на человека и причинила ему телесные повреждения, следует вызвать полицию, которая зафиксирует факт происшествия, а также доступные на тот момент доказательства и показания.

Административное дело по факту причинения вреда человеку до рассмотрения ведет муниципальная полиция или административная инспекция самоуправления, а само дело рассматривает административная комиссия или подкомиссия самоуправления.

Если собака проявляет агрессию и представляет угрозу для человека или других животных, пострадавшее лицо или его представитель (в том числе владелец пострадавшего животного) может подать заявление в ПВС с просьбой оценить степень опасности агрессивной собаки, сообщив информацию, позволяющую идентифицировать владельца, держателя или место содержания агрессивной собаки, а также приложив доказательства проявленной собакой агрессии.