Марш с нами: прайд в Риге возглавили новый мэр столицы и министр культуры Латвии

В Риге прошло шествие представителей сексуальных меньшинств. На парад пришло несколько сотен человек, некоторые привели маленьких детей.

Шествие традиционно началось у Верманского сада. Перед началом шествия несколько входов в парк были закрыты, но позже у этих входов были выставлены охранники, которые обыскивали сумки людей, прежде чем пропустить их в парк. Среди участников ЛГБТ-мероприятия много молодежи. Некоторые жители пришли вместе с детьми.

На прайде присутствует большое количество сотрудников правоохранительных органов. Со стороны улицы Тербатас в парке установлено металлическое ограждение.

Участники шествия кричали: "Чего мы хотим? Равенства! Когда мы этого хотим? Сейчас!" Также участвуют люди с израильскими и палестинскими флагами.

Одинокий традиционалист пытался спасти геев и лесбиянок, демонстрируя им плакат с надписью: «Грех погубит тебя». Однако это не смутило геев и лесбиянок.

На мероприятии присутствовали министр культуры Агнесе Лаце ("Прогрессивные"), новоизбранный мэр Риги Виестурс Клейнбергс ("Прогрессивные") и другие члены этой партии.

Некоторые рижские заведения разместили радужные флаги и предлагают "радужное" меню - "радужные" тортики, напитки с радужными рисунками и т.п. Многие горожане и гости столицы потом пойдут в кафе, бары, чтобы там в теплой компании отметить прайд.

Были и несколько протестующих с плакатами против сообщества ЛГБТК+, но они вели себя спокойно и не вмешивались в праздник представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.