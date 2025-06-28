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Марш с нами: прайд в Риге возглавили новый мэр столицы и министр культуры Латвии 15 2528

Наша Латвия
Дата публикации: 28.06.2025
BB.LV
Марш с нами: прайд в Риге возглавили новый мэр столицы и министр культуры Латвии
ФОТО: LETA

В Риге прошло шествие представителей сексуальных меньшинств. На парад пришло несколько сотен человек, некоторые привели маленьких детей.

Шествие традиционно началось у Верманского сада. Перед началом шествия несколько входов в парк были закрыты, но позже у этих входов были выставлены охранники, которые обыскивали сумки людей, прежде чем пропустить их в парк. Среди участников ЛГБТ-мероприятия много молодежи. Некоторые жители пришли вместе с детьми.

На прайде присутствует большое количество сотрудников правоохранительных органов. Со стороны улицы Тербатас в парке установлено металлическое ограждение.

Участники шествия кричали: "Чего мы хотим? Равенства! Когда мы этого хотим? Сейчас!" Также участвуют люди с израильскими и палестинскими флагами.

Одинокий традиционалист пытался спасти геев и лесбиянок, демонстрируя им плакат с надписью: «Грех погубит тебя». Однако это не смутило геев и лесбиянок.

На мероприятии присутствовали министр культуры Агнесе Лаце ("Прогрессивные"), новоизбранный мэр Риги Виестурс Клейнбергс ("Прогрессивные") и другие члены этой партии.

Некоторые рижские заведения разместили радужные флаги и предлагают "радужное" меню - "радужные" тортики, напитки с радужными рисунками и т.п. Многие горожане и гости столицы потом пойдут в кафе, бары, чтобы там в теплой компании отметить прайд.

Были и несколько протестующих с плакатами против сообщества ЛГБТК+, но они вели себя спокойно и не вмешивались в праздник представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.

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#лгбт
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(15)
  • БТ
    Бесс Толковый
    29-го июня

    Непонятно, кто на фотке, новый мэр или министр культуры?

    1
    0
  • ЯО
    Яшка Одесский
    28-го июня

    День ВДВ их быстро бы всех на место поставил... Пришлось бы забыть что они передасты, розовые, и педофилы.

    39
    4
  • AM
    Aivars Maksim
    28-го июня

    Katru gadu šāds tā teikt pasãkums tiek veikts bet KĀ VAR MĪLĒT VIENĀDA DZIMUMA CILVĒKU ? TAS TAČ̣U IR VIENKĀRṢ̌I PRETDABISKI VARBŮT KAUT KO NESAPROTU ?

    44
    3
  • Д
    Дед
    Aivars Maksim
    29-го июня

    Jautājums par to, kā tu vari balsot par cilvēkiem, kas organizē to.

    13
    1
  • AM
    Aivars Maksim
    28-го июня

    Katru gadu šāds tā teikt pasãkums tiek veikts bet KĀ VAR MĪLĒT VIENĀDA DZIMUMA CILVĒKU ? TAS TAČ̣U IR VIENKĀRṢ̌I PRETDABISKI VARBŮT KAUT KO NESAPROTU ?

    16
    2
  • SK
    Soglasen Klassnij
    28-го июня

    Почему мои Нормальные дети должны видеть этих любителей твёрдых предметов ж.опах Зачем мы наблюдаем пропаганду больных на голову людей. Делайте дома что хотите, но не надо показывать как вас много, извращенцев.

    166
    6
  • OH
    Oleg Horkov
    28-го июня

    Как вы после этого , можете подымать вопрос демографии ?! Это политика, уничтожения страны , как ни странно ,приветствуется в Латвии .

    184
    6
  • NB
    Nose Bose
    28-го июня

    а сколько людей с рaкoм и неоплаченным лечением, п...р.ас

    111
    4
  • 28-го июня

    срамота, мне такие ценности не нужны

    167
    5
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    28-го июня

    Подонки! Ради пиара и войну устроят.

    131
    5
  • A
    Aleks
    Алексей Зиновьев
    28-го июня

    Глава международной Каббалы Лайтман, Израиль -Государственные посты не имеют право занимать члены ЛГБТ- у них нет детей и они не видят будущего.Вот это настоящий еврей,правильно толкующий божьи заповеди. А эти,которые с израильскими флагами,просто пидорасы и вырожденцы,коих в каждой нации хватает. Резюмировать можно просто:Ни у Риги,ни у Латвии нет будущего,а значит нет будущего у наших детей и внуков,но кому это сейчас надо?!👽

    103
    7
  • З
    Злой
    Алексей Зиновьев
    28-го июня

    Войну? Секасную?

    12
    5
  • З
    Злой
    Алексей Зиновьев
    28-го июня

    Алекс- почти все главари в ЕС без детей, им нельзя, они не должны заботиться о будущем поколении, они должны кончать с сегодняшним!

    82
    6
  • З
    Злой
    Алексей Зиновьев
    28-го июня

    Поэтому и наш голубоватый без детей, на нас тоже это правило распространяется!

    63
    4
  • lg
    lo gos
    28-го июня

    Пидорги! Верните детям Радугу, ваш цвет должен быть - коричневые какахи.

    157
    4
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