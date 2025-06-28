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«Радужная Латвия»: открывший гей-клуб экс-мэр Риги «передал руль» новому мэру столицы 6 2023

Политика
Дата публикации: 28.06.2025
BB.LV
«Радужная Латвия»: открывший гей-клуб экс-мэр Риги «передал руль» новому мэру столицы

Экс-мэр Риги Марис Стакис сделал символическую передачу "руля" своему однопартийцу и новому мэру Риги Виестурсу Клейнбергсу в ролике в соцсети "тикток". "Радуга возвращается", "Латвия теперь станет более радужной", "наша радужная Рига", отметили пользователи.

Ролик по всей видимости может символизировать продолжение "прогрессивной" (оба из партии "Прогрессивные", у которой в логотипе в соцсети "тикток" размещен многоцветный ЛГБТ-флаг американского образца, включающий также коричневые и чёрные полосы - символизирующие квир-людей "цветного населения" - прим.) политики экс-мэра Мариса Стакиса.

Напомним, новый созыв Рижской думы избрал мэром города Виестура Клейнбергс, который был единственным выдвинутым кандидатом на эту должность.

@progresivie Jaunais Rīgas mērs ir iekšā rātē! #fyp #latvija #riga #progresivie #pro #kleinbergs @Martins Stakis @Viesturs Kleinbergs ♬ Illegal - PinkPantheress

Чем же запомнился рижанам Стакис? Он активно принимал участие в прайдах, открывал гей-клуб и вывешивал ЛГБТ флаг на Рижскую думу.

Так, в свою бытность мэром Риги всего два года назад, в 2023 году, в соцсети «Tiktok» появилось видео, где мэр Мартиньш Стакис открывает новый гей-клуб в латвийской столице. Стакис выступил прямо стоя на барной стойке нового заведения для ЛГБТ-сообщества.

@arniszobens1 Rīgas mērs atklāj 🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈 klubu #mērs #rīga #lgbt #klubi #🏳️‍🌈 @LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ @Латвия на первом месте! ♬ original sound - 𝗔𝗥𝗡𝗜𝗦 𝗭𝗢𝗕𝗘𝗡𝗦

«Главное, что вы можете чувствовать здесь себя свободно, безопасно. Никто тебя не осудит за то, с кем ты хочешь быть и как...» — заявил Стакис под всеобщие восторженные возгласы и аплодисменты, пообещав заглянуть сюда снова. «Я хочу вам здесь пожелать, больше лёгких и ярких моментов! Могу точно обещать, что загляну сюда ещё», — подчеркнул тогдашний рижский мэр.

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(6)
  • БТ
    Бесс Толковый
    28-го июня

    А главного пидора всея Латвии, отшили что-ли?

    25
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    28-го июня

    Именной чопик для предохранения задницы тоже передал "по наследству"? Ну тогда я спокоен за нового мэра...

    26
    2
  • Д
    Дед
    28-го июня

    Это страна латышей и им нравится!

    31
    3
  • A
    Aleks
    28-го июня

    Педики-медведики рулят натуралами .Дальше признают педофилов вполне адекватными людьми,любящих детей,но по своему и марш педофилов не за горами. Народ же схавает.Особенно латышский,смотрящий совсем в другую сторону,на которую его отвлекают Ланге и другие националы,которые в тесной связке с Прогрессивными.

    56
    3
  • AE
    Al Ekses
    28-го июня

    Этих тридварасов надо кастрировать хотя бы только из-за того, что отняли у детей один из символов детства, - радугу.

    48
    3
  • lg
    lo gos
    28-го июня

    Кругом сплошные пидорасы, лаптии писец,

    60
    1
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