«Радужная Латвия»: открывший гей-клуб экс-мэр Риги «передал руль» новому мэру столицы

Экс-мэр Риги Марис Стакис сделал символическую передачу "руля" своему однопартийцу и новому мэру Риги Виестурсу Клейнбергсу в ролике в соцсети "тикток". "Радуга возвращается", "Латвия теперь станет более радужной", "наша радужная Рига", отметили пользователи.

Ролик по всей видимости может символизировать продолжение "прогрессивной" (оба из партии "Прогрессивные", у которой в логотипе в соцсети "тикток" размещен многоцветный ЛГБТ-флаг американского образца, включающий также коричневые и чёрные полосы - символизирующие квир-людей "цветного населения" - прим.) политики экс-мэра Мариса Стакиса.

Напомним, новый созыв Рижской думы избрал мэром города Виестура Клейнбергс, который был единственным выдвинутым кандидатом на эту должность.

Чем же запомнился рижанам Стакис? Он активно принимал участие в прайдах, открывал гей-клуб и вывешивал ЛГБТ флаг на Рижскую думу.

Так, в свою бытность мэром Риги всего два года назад, в 2023 году, в соцсети «Tiktok» появилось видео, где мэр Мартиньш Стакис открывает новый гей-клуб в латвийской столице. Стакис выступил прямо стоя на барной стойке нового заведения для ЛГБТ-сообщества.

«Главное, что вы можете чувствовать здесь себя свободно, безопасно. Никто тебя не осудит за то, с кем ты хочешь быть и как...» — заявил Стакис под всеобщие восторженные возгласы и аплодисменты, пообещав заглянуть сюда снова. «Я хочу вам здесь пожелать, больше лёгких и ярких моментов! Могу точно обещать, что загляну сюда ещё», — подчеркнул тогдашний рижский мэр.