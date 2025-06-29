Полицейские измерили температуру воды в официальных местах купания Риги

В официальных местах для купания в Риге температура воды по-прежнему не повышается, оставаясь в пределах от +16 до +18 градусов, сообщила агентству LETA Рижская муниципальная полиция.

Самая теплая вода в озере Бабелиша и в Даугаве у Кипсалы, где температура воды составляет плюс 18 градусов.

На градус прохладнее - 17 градусов - в Кишезере, в Даугаве у Луцавсалы.

Плюс 16 градусов теплая вода в Вакарбулло, Векако и в Даугаве у Румбуллы.

Муниципальная полиция призывает жителей для отдыха у воды выбрать одно из девяти мест для купания в Риге, где работают спасатели.

Охрана порядка и безопасность на водных купальных местах обеспечивается ежедневно с 10 до 22 часов.

В ночное время в случае необходимости помощь можно получить в шести спасательных станциях – в Векаках, Вакарбуллу, Луцавсала, Румбула, Бабелите и Киезезера. Следует иметь в виду, что в ночную смену на пляжах работает меньше спасателей, чем днем.