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Рижская дума сдаёт в аренду под кафе недвижимость в парке Победы 0 550

Наша Латвия
Дата публикации: 29.06.2025
LETA
Рижская дума сдаёт в аренду под кафе недвижимость в парке Победы
ФОТО: Виталий Вавилкин

Департамент Рижской думы сдаст в аренду на пять лет недвижимость на территории парка Победы для устройства кафе, о чем информирует самоуправление

Объявлен устный аукцион права на аренду недвижимости по адресу: бульвар Узварас, 15.

Имущество сдается в аренду для оказания услуг общественного питания, оборудования кафе и обеспечения его деятельности, а также деятельности общественных туалетов и публичной бесплатной доступности ежедневно с 8:00 до 21:00.

Начальная арендная плата - 300 евро в месяц без НДС, шаг аукциона составляет 30 евро.

Арендатор обязан оборудовать кафе за свой счет и приступить к оказанию услуг до 15 августа.

Претенденты могут подавать заявки до 10 июля, аукцион состоится 15 июля в 13:30 в департаменте собственности Рижской думы по адресу: ул. Рихарда Вагнера, 5.

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#недвижимость #парк победы
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