За агрессорами начнут следить с помощью браслетов

С 1 июля 2025 года вступают в силу поправки к Уголовно-процессуальному закону, которые предусматривают возможность применять электронный контроль (электронный браслет) в качестве меры пресечения к лицам, склонным к насилию. Мера будет применяться по решению суда.

Как это должно работать: к телу «возможного агрессора» прикрепляется электронный браслет, который позволит отслеживать присутствие человека в определенном месте в установленное время. А возможная жертва будет иметь возможность отправить сообщение полицейским как в виде сообщения в электронную систему мониторинга, так и активировать сигнализацию – кнопку SOS.

К кому будет применяться: к подозреваемому или обвиняемому в насилии, которому в качестве меры безопасности запрещено приближаться к определенному лицу или месту и который помещен под надзор полиции или под домашний арест.

Исполнение этой меры безопасности будет контролировать Государственная полиция.

Предварительные расчеты: в год в среднем 400 подозреваемых/обвиняемых лиц могут находиться под электронным наблюдением.

Оплатить лекарства поможет консилиум

Во многих случаев расходы на лечение становятся непосильным бременем для пациентов. Изменения в правилах Кабинета министров, которые были приняты 27 мая, «О порядке возмещения расходов на приобретение лекарственных средств и медицинских изделий» – призваны улучшить ситуацию.

Начиная с 1 июля, если пациент будет нуждаться в лекарствах для спасения его жизни, которые не покрываются или частично покрываются из государственного бюджета, Национальная служба здравоохранения (НСЗ) будет иметь право финансировать эти лекарства из средств государственного бюджета. Но – только в тех случаях, когда эти лекарства будут назначены консилиумом врачей. (Изменения предусмотрены поправками к правилам Кабинета министров № 899 «Порядок возмещения расходов на приобретение лекарственных средств и медицинских изделий, предназначенных для амбулаторного лечения».)

Комментарий Минздрава: «Отныне Национальная служба здравоохранения сможет оплачивать закупку лекарств или медицинских изделий в чрезвычайных ситуациях на основании совместного решения трех университетских больниц. Для этого из бюджета будет ежегодно выделяться 1 миллион евро на компенсируемые лекарства».

Когда можно созвать консилиум? «Если у пациента диагностировано угрожающее жизни заболевание, а необходимая терапия не включена в список компенсируемых за счет бюджета, лечащая больница сможет инициировать дело на консилиуме. Медицинский совет, в состав которого войдут специалисты трех университетских больниц – Детской клинической университетской больницы, Клинической университетской больницы им. Страдыня и Рижской восточной клинической университетской больницы, – будет оценивать потребность в лечении конкретного пациента на основании международных рекомендаций и потребностей в лечении пациента».

Штраф для «зайцев» вырастет до 50 евро

АО Pasažieru vilciens (PV) предупреждает: с 15 июля этого года вводятся изменения в порядок применения штрафов.

Штраф 25 евро – при условии оплаты на месте у контролера. Но если штраф будет оформлен в виде счета и оплачен позже, его сумма увеличится вдвое – с 25 до 50 евро.

Для пассажиров, имеющих право на льготы, но едущих без действительного билета, штраф 7 евро при оплате на месте, по счету – 15 евро. (Это на 10 евро меньше, чем сейчас.)

За провоз багажа или животных без билета – штраф 5 евро при оплате на месте и 10 евро – по счету.

Представители PV также напоминают, что все пассажиры обязаны немедленно зарегистрировать билет при посадке: в электропоездах – через автомат регистрации билетов, в дизельных поездах – у контролера-кондуктора. Если билет не зарегистрирован, пассажир считается лицом без действительного билета и может быть оштрафован.

СГД начнет публиковать сумму налогов, уплаченных фирмами за квартал

По поправкам в Закон о налогах и пошлинах, которые призваны обеспечить более широкую публично доступную информацию об уплаченных коммерсантами налогах, с 1 июля 2025 года – раз в квартал, Служба госдоходов (СГД) будет публиковать информацию об общей сумме уплаченных коммерсантами за квартал налогов (пошлин), а также о среднем количестве занятых на их предприятиях лиц.

Это установлено в новой редакции пункта 18 части 8.1 статьи 1 Закона и должно «больше поспособствовать безопасности коммерческой среды, честной конкуренции и добровольному выполнению обязательств по налогам (пошлинам)». Упоминается и борьба с теневой экономикой.

Меняется режим налогов микропредприятия

С 1 июля режим налога с микропредприятий (НМП) можно будет применять и к зарегистрированным в особом порядке плательщикам налога на добавленную стоимость (НДС). Это новшество призвано упростить жизнь малому бизнесу.

Цель поправок – обеспечить возможность применения режима НМП также к тем лицам, которые зарегистрированы в регистре плательщиков НДС СГД в соответствии с установленным статьей 1392 Закона о НДС особым порядком регистрации. Этот особый порядок регистрации распространяется на малые и средние предприятия, которые не достигли порога регистрации НДС, но совершают трансграничные сделки.

Таким лицам будет присвоен регистрационный номер НДС с особым признаком, который будет использоваться только для уплаты НДС за полученные услуги от плательщиков налога других стран-участниц ЕС или третьих стран либо приобретения товаров в ЕС.

Эти предприятия не будут обязаны платить НДС по своим внутренним сделкам до регистрации в общем порядке, а также не будут подавать декларации НДС.

Вырастут цены на электричество

С 1 июля этого года за электричество будем платить больше: после отключения от совместной с Россией и Беларусью сети БРЭЛЛ странам Балтии нужно самим обеспечивать поддержание балансирующей мощности своей части европейской энергосети.

Что в итоге: в тарифе на электричество появится новая строка – на «балансировку электроэнергии».

До конца июня балансировка сети осуществляется оператором высоковольтной сети AS Augstsprieguma tīkls (AST). Однако уже с 1 июля компания перестанет покрывать расходы на нее. И они появятся в счетах пользователей.

Сколько это в деньгах: повышение цен на электроэнергию для населения на 5% уже утвердил Регулятор коммунальных услуг (Регулятор).

В связи с грядущими переменами Регулятор сообщил: в сценарии при усредненных расходах на поддержание мощностей оператор системы передачи электроэнергии АО Augstsprieguma tīkls (AST) прогнозирует, что в 2025 году общие расходы в Латвии на этом могут составить 40,74 млн евро. Однако это только прогноз, о полной сумме затрат станет известно к концу года.

«Безопасность имеет свою цену», – философски пояснила в связи с этим председатель совета Регулятора Алда Озола.

Сколько придется доплачивать простым латвийцам? Для обитателей 2-комнатной квартиры, которая потребляет порядка 100 киловатт-часов в месяц, прогнозы такие: около 0,30-0,50 евро, или порядка 6 евро в год.

Премия для молодых родителей

В Риге увеличатся размеры пособий для новорожденных.

При рождении двойни пособие составит 4500 евро.

Если в семье уже есть трое или более детей, то пособие на двойню будет 6000 евро.

Пособие на тройню и более детей – 7500 евро.

Если дети появятся на свет раньше 32-й недели беременности, семье будет выплачено дополнительно 1500 евро.

В Риге оявятся новые льготы – «деревянные»

С 1 июля можно будет получить послабления по налогу на недвижимость (ННН) для охраняемых деревьев – в размере 25%, но не более 125 евро за дерево. Возможно, дерево на вашем участке в качестве такового не зарегистрировано – тогда стоит это сделать. (Установить это можно на портале ozols.gov.lv)

На второе полугодие 2025 года льготы будут предоставляться автоматически на основании данных об охраняемых деревьях, зарегистрированных в единой информационной системе Рижской думы по состоянию на 1 июня текущего года.

С 2026 года льгота будет предоставляться на весь год в размере 25%, но не более 250 евро за дерево, на основании данных, которые будут зарегистрированы в Единой информационной системе Рижской думы на 1 января налогового года.