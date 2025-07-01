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Неграждан выгнали еще из одного госучреждения. У них нету высоких стандартов профессионализма и этики 4 2718

Наша Латвия
Дата публикации: 01.07.2025
grani.lv
Неграждан выгнали еще из одного госучреждения. У них нету высоких стандартов профессионализма и этики

В Закон о сиротских судах и правила Кабинета министров будут введены поправки, которые запретят негражданам занимать какие бы то ни было должности в сиротских судах.

В отношении неграждан Латвии, не имеющих права голосовать, работать в государственных структурах, служить в армии и правоохранительных органах, появилось еще одно ограничение.

Взвесив все «за» и «против», Минблаг, Минздрав, Служба госдоходов, а также Латвийский союз самоуправлений сошлись во мнении, что Закон о сиротских судах нуждается в модернизации. А именно — в исключении неграждан (которых там наверняка по пальцам перечесть) из числа тех, кому разрешено работать в данном учреждении самоуправления.

Аргументы, приведенные в аннотации к новой редакции закона, гласят, что должностные лица и работники сиротских судов обязаны не только обладать высоким стандартом профессионализма и этики, но и должны являться лицами, чья правовая связь с государством ясна и незыблема. А это — исключительно граждане Латвии.

Только они смогут занимать должности в учреждениях государства и самоуправлений, связанных с безопасностью, обеспечением правопорядка и обработкой конфиденциальных данных. Ведь функции работников судов напрямую затрагивают основные права личности, а следовательно, негражданам там не место.

Никакой дискриминации в этом власти не усматривают, поскольку такое требование обосновано необходимостью защиты интересов детей и лиц с ограниченной дееспособностью, а также обеспечения надлежащего использования государственных полномочий, предоставленных учреждению.

Кроме этого, в новой редакции Закона о сиротских судах снят 30-летний рубеж для претендентов на пост председателя, зампреда и члена сиротского суда. Достаточно звания магистра в сферах: педагогики, психологии, медицины, права, соцработы или полиции, а также стажа в три года.

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#гражданство #работа
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(4)
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    2-го июля

    насколько я понимаю разработана чёткая стратегия по сокращению штата сотрудников , проста и гениально , ей богу не подкопаешься .

    2
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    1-го июля

    Когда они уволили негражданина, я промолчал - я-то гражданин. Когда уволили гражданина-нелатыша, я молчал - я-то латыш. А когда пришли за мной, вокруг оказалось некому заступиться...

    72
    6
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    1-го июля

    Это понятно, ведь размеры корыта ограничены и для всех места не хватает, мы к этому привыкли, вот только законопослушная и своевременная уплата налогов теми, кто лишён избирательных прав, кажется немного странной.

    87
    4
  • A
    Aleks
    1-го июля

    Занимать теперь посты в сиротских судах смогут граждане Латвии,но не все.. Граждане тоже делятся на людей первого второго сорта.👽Одни граждане должны жить припеваюче и богатеть,а другие быть голодными и свободными...😂

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