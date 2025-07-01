Неграждан выгнали еще из одного госучреждения. У них нету высоких стандартов профессионализма и этики

В Закон о сиротских судах и правила Кабинета министров будут введены поправки, которые запретят негражданам занимать какие бы то ни было должности в сиротских судах.

В отношении неграждан Латвии, не имеющих права голосовать, работать в государственных структурах, служить в армии и правоохранительных органах, появилось еще одно ограничение.

Взвесив все «за» и «против», Минблаг, Минздрав, Служба госдоходов, а также Латвийский союз самоуправлений сошлись во мнении, что Закон о сиротских судах нуждается в модернизации. А именно — в исключении неграждан (которых там наверняка по пальцам перечесть) из числа тех, кому разрешено работать в данном учреждении самоуправления.

Аргументы, приведенные в аннотации к новой редакции закона, гласят, что должностные лица и работники сиротских судов обязаны не только обладать высоким стандартом профессионализма и этики, но и должны являться лицами, чья правовая связь с государством ясна и незыблема. А это — исключительно граждане Латвии.

Только они смогут занимать должности в учреждениях государства и самоуправлений, связанных с безопасностью, обеспечением правопорядка и обработкой конфиденциальных данных. Ведь функции работников судов напрямую затрагивают основные права личности, а следовательно, негражданам там не место.

Никакой дискриминации в этом власти не усматривают, поскольку такое требование обосновано необходимостью защиты интересов детей и лиц с ограниченной дееспособностью, а также обеспечения надлежащего использования государственных полномочий, предоставленных учреждению.

Кроме этого, в новой редакции Закона о сиротских судах снят 30-летний рубеж для претендентов на пост председателя, зампреда и члена сиротского суда. Достаточно звания магистра в сферах: педагогики, психологии, медицины, права, соцработы или полиции, а также стажа в три года.