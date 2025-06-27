Накануне Лиго чиновники целого ряда ведомств — Министерства благосостояния, Министерства здоровья, Службы государственных доходов, а также Латвийского союза самоуправлений, собрались для модернизации Закона о сиротских судах и соответственных Правила Кабинета министров № 1037.

Их приняли в далеком 2006 году, и потому назрели перемены…

Неграждане тут не ходят

10–я статья Закона о сиротских судах описывала круг претендентов на работу в данном учреждении самоуправлений. Теперь из нее вычеркнули неграждан Латвии. С чего бы? Аннотация к документу объясняет:

"Должностные лица и работники сиротских судов обязаны не только обладать высоким стандартом профессионализма и этики, но и существенно, чтобы на таких должностях могли работать только лица, чья правовая связь с государством ясна и незыблема, а именно: граждане Латвии. На должностях учреждений государства и самоуправлений, связанных с безопасностью, обеспечением правопорядка и обработкой конфиденциальных данных, соответствующее требование уже существует или, если оно еще не установлено, постепенно устанавливается. Для обеспечения единого подхода такой принцип должен применяться и к сиротским судам, поскольку их функции напрямую затрагивают основные права личности, а полномочия, предоставленные государством, равнозначны полномочиям других учреждений по защите прав.

Такое требование не является дискриминационным, поскольку имеет легитимную цель и является соразмерным, а именно: такое требование обосновано необходимостью защиты интересов детей и лиц с ограниченной дееспособностью, а также обеспечения надлежащего использования государственных полномочий, предоставленных учреждению".

Вот казалось бы — ну не толпятся табунами неграждане в данном административном институте. Даже столь высокопоставленные чиновники не смогли указать, сколько же там "негров" служит. Но одно ясно: они априори опасны!

"Чтобы минимизировать риски неправомерного использования полномочий и прав, предоставленных сиротским судам, для лиц, работающих в сиротских судах, следует ввести требование о гражданстве Латвийской Республики, что будет выступать в качестве правовой и практической границы, помогающей обеспечить защиту чувствительных данных и конфиденциальности жителей в сиротском суде. При анализе соответствия ограничений прав неграждан правам человека необходимо учитывать правовой и исторический контекст ситуации, а также специфику статуса негражданина в Латвии".

"Статус негражданина в Латвии есть специфический, исторически сложившийся институт", — поучают госструктуры. В общем, рекомендация такая: кому очень хочется работать с детками, принимайте гражданство. А пока мы вас — уволим.

"О запрете поддержания личных отношений"

В новой редакции части 4, статьи 23 будет также важное дополнение:

"Председатель сиротского суда, заместитель председателя сиротского суда или член сиротского суда вправе отказать в уведомлении родителей ребенка или иного лица… о месте нахождения ребенка или принять решение о запрете поддержания личных отношений и непосредственного контакта с ребенком, если это может нанести вред его здоровью, развитию и безопасности".

В аннотации указано, что данный порядок устанавливается "в лучших интересах ребенка", "дабы обеспечить защиту ребенка от потенциальных рисков (если таковые могут усматриваться)". "В настоящее время имеющее силу регулирование не дает сиротскому суду возможности эффективно реагировать в ситуациях, когда необходимо немедленное действие для полной защиты ребенка…"

Насколько распространены подобные случаи? Согласно статистике Центра защиты детей, за 2023 год из сиротских судов была получена информация по 46 решениям, прекращающим родительское право.

Чрезвычайные случаи

Согласно публично доступному ресурсу barintiesa.riga.lv, основной функцией этого муниципального учреждения является адопция. То есть "процесс, по которому какое–то лицо берется за воспитание ребенка вместо биологических родителей ребенка и получает родительские права и обязанности заботиться об этом ребенке как о собственном…" "В свою очередь, ребенок получает новых родителей".

"На практике выявлены случаи, — говорится в аннотации к законопроекту, — когда ребенок временно оставался без законного представителя до тех пор, пока сиротскому суду не удастся найти подходящего поставщика внесемейной опеки для ребенка, назначить опекуна или поместить ребенка в приемную семью или учреждение долговременной социальной опеки и социальной реабилитации. Такие ситуации могут возникнуть, например, в случаях, когда:

Единственный законный представитель ребенка умер, но оценка пригодности потенциального опекуна для исполнения обязанностей опекуна, установление опеки и назначение опекуна стали трудоемким процессом. Это приводит к тому, что с момента смерти законного представителя до принятия решения о внесемейной опеке личные и имущественные права и интересы ребенка не представляются, несмотря на то, что ребенок находится на фактическом попечении близкого ему человека — родственника или знакомого семьи.

Ребенок после решения полиции об изъятии ребенка из семьи; прекращения родительской опеки; прекращения пребывания ребенка в приемной семье; отстранения опекуна или расторжения договора на оказание услуг по долгосрочной социальной опеке и социальной реабилитации помещается в кризисный центр до тех пор, пока ребенку не будет предоставлена cоответствующая внесемейная опека.

Ситуация, когда ребенок остается без законного представителя и не обеспечивается законное представительство личных и имущественных прав и интересов, что при этом существенно влияет на обеспечение основных потребностей ребенка, противоречит наилучшим интересам ребенка и таковая… не может быть допущена".

Но все это — слова, слова… Соответственно сведениям Министерства благосостояния, на конец 2024 года в "институтах длительного социального ухода и социальной реабилитации" Латвии по–прежнему находился 571 ребенок, в то же время было зарегистрировано около 100 квалифицировавшихся приемных семей, в которые не поступил ни один ребенок. "Причины… могут быть разными, однако те нередко являются основанными на субъективных желаниях".

А ведь какая была хорошая идея: "Целью введения института приемных семей было по возможности отдалить попадание ребенка в институциональную среду…" То бишь в детский дом.

Но и теперь, в третьем десятилетии XXI века, в Латвии таковые вполне нормальны. Однако после изъятия неграждан из сферы обеспечения прав ребенка, надо полагать, система заработает как отлаженный механизм!

МОЛОДЫЕ КАДРЫ

В новой редакции Закона о сиротских судах снят 30–летний рубеж для претендентов на пост председателя, зампреда и члена сиротского суда. Достаточно звания магистра в сферах: педагогики, психологии, медицины, права, соцработы или полиции, а также стажа в 3 года. Своих детей иметь необязательно.