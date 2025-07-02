Baltijas balss logotype

Вниманию Центра Госязыка: сообщили, как будут называться предназначенные для Латвии БМП 6 3203

Наша Латвия
Дата публикации: 02.07.2025
LETA
Вниманию Центра Госязыка: сообщили, как будут называться предназначенные для Латвии БМП
ФОТО: Wikipedia

Утверждено официальное название предназначенных для Латвии боевых машин пехоты - "Hunter" ("Охотник"), сообщил в "Х" министр обороны Андрис Спрудс.

Не понятно, чему радоваться, так как в латышском языке еcть отличное слово mednieks...

Как указал министр, с испанской компанией "GDELS-Santa Bárbara sistemas" подписан договор о приобретении дополнительных 42 боевых машин пехоты ASCOD. В июне Кабинет министров поддержал предложение Министерства обороны о приобретении дополнительных 42 боевых машин пехоты, которые предназначены для вооружения еще одного батальона Национальных вооруженных сил.

Министерство обороны намерено перевооружить новыми пехотными машинами всю механизированную пехотную бригаду сухопутных войск. В начале года Латвия уже заключила с "GDELS-Santa Bárbara Sistemas" договор на поставку НВС 42 машин ASCOD общей стоимостью 373 млн евро. То есть примерно по 9 млн за штуку...

Согласно договору, эти машины должны быть поставлены в течение трех лет, при этом первые Латвия получит уже в следующем году. Договор также предусматривал возможность заказать дополнительную партию машин. Стоимость нового заказа составит 387 млн евро, и первые боевые машины из этой партии вооруженные силы получат в 2027 году.

Читайте нас также:
#вооружение #закупки
17
1
2
6
3
8

Оставить комментарий

(6)
  • ES
    Ella Stroika
    3-го июля

    Выброшенные деньги. Так же, как и в раздутый штат чинуш. Нет хозяина в стране.

    60
    6
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    Ella Stroika
    3-го июля

    Как нет!?)))))) Есть-usa)))))))

    14
    2
  • Е
    Ехидный
    2-го июля

    из-за нелатышского названия он перестанет стрелять и ездить ???

    64
    2
  • П
    Процион
    2-го июля

    373 млн. плюс 384 млн... Эти бы деньги на медицину, на помощь нищим старикам. Которые реально живут впроголодь.

    98
    1
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    Процион
    3-го июля

    Так не они это решают.... Им приказали их хозяева. Они исполняют....))))))))

    6
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    2-го июля

    Бабло все! Латышский язык ничто. Реальность.

    38
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны
«Каждое письмо от CSDD — как маленький инфаркт». Латвийцы пережили коллективную панику
«Каждое письмо от CSDD — как маленький инфаркт». Латвийцы пережили коллективную панику
День семи братьев: почему 10 июля называют «поворотным днём» лета
День семи братьев: почему 10 июля называют «поворотным днём» лета
В Балвском крае планируется изменить границы города и поселков
В Балвском крае планируется изменить границы города и поселков 1 127
Продолжается Праздник песни и танца школьников: что будет в четверг
Продолжается Праздник песни и танца школьников: что будет в четверг 217
«Нагреть руки» на рижанах: цены за тепло в Риге выше, чем в Стокгольме! Эксклюзив!
«Нагреть руки» на рижанах: цены за тепло в Риге выше, чем в Стокгольме! 353
Поздравь солдата! Отмечают 106-ю годовщину армии Латвии
Поздравь солдата! Отмечают 106-ю годовщину армии Латвии 174

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Франческа Альбанезе и Грета Тунберг.
В мире
США ввели санкции против спецдокладчицы ООН 11
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время
Люблю!
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время 11
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 52
x.com/Israel
В мире
«Хамас» согласился освободить десять заложников 48
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ
Бизнес
3
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ 3 83
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны
Наша Латвия
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны 94
Франческа Альбанезе и Грета Тунберг.
В мире
США ввели санкции против спецдокладчицы ООН 11
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время
Люблю!
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время 11
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 52

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео