Русские в Латвии все глубже погружаются в свой пузырь - СМИ

Вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину, весной 2022 года, латвийская социологическая компания SKDS опросила жителей Латвии, какую из сторон войны они поддерживают. Среди русскоязычных респондентов 14% тогда поддержали Россию, 31% – Украину, а 46% не поддержали ни одну из сторон, пишет американский портал Currrent Time.

Как сообщал bb.lv, вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину, весной 2022 года, латвийская социологическая компания SKDS опросила жителей Латвии, какую из сторон войны они поддерживают. Среди русскоязычных респондентов 14% тогда поддержали Россию, 31% – Украину, а 46% не поддержали ни одну из сторон.

Спустя три года опрос русскоязычных жителей показывает другие результаты. Оказалось, что поддержка как России, так и Украины в русскоязычной части общества за это время снизилась, а число тех, кто ответил "не поддерживаю ни одну из сторон", выросло с 46% в 2022 году до 55% в 2025-м.

Социологи Латвийского университета и Рижского университета имени Страдиня, которые проводили второй опрос, говорят, что жители Латвии, говорящие в семье на русском, все больше изолируются в своих политических взглядах и именно по этой причине открыто не поддерживают ни одну из сторон войны в Украине.

"Еще одна из важных причин заключается в том, что в Латвии в последние годы возросло давление на русскоязычное сообщество, – объясняет это молчание по поводу войны Мартиньш Капранс.– Идет публичное давление, закрытие подконтрольных Кремлю СМИ и прочее. В результате этого давления большая часть людей решила просто не интересоваться, не высказываться, никак себя не позиционировать”.

По перечисленным выше причине исследователи призывают не записывать автоматически русскоязычных, которые живут в Латвии, в ряды сторонников России.

Сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022-м году политические лидеры Латвии призвали не распространять ответственность за случившееся на местных русскоязычных. Однако по мере нарастания военного конфликта в Латвии начали проводить, как это называют некоторые эксперты, “политику дерусификации”. В стране демонтировали десятки памятников и других объектов, связанных с Советским Союзом и Россией. Парламент концептуально одобрил закрытие общественных СМИ, вещающих на русском. Русский язык исчезает из публичного пространства – например, из банкоматов и других электронных систем. Политики объясняют происходящее "укреплением национальной безопасности". Но многие русскоязычные в Латвии воспринимают происходящее как покушение на их права и попытку диктовать им, что и как думать.

"На практике получается, что то, что делает правительство, во многом, получается, не столько ограничивает Россию, не столько пытается воспрепятствовать агрессии, сколько ограничивает возможности местных русскоязычных. То есть бьет по ним, – замечает Борис Цилевич, правозащитник и экс-депутат Сейма Латвии. – Весь этот снос памятников, переименование улиц, окончательное исключение русского языка из системы школьного образования – даже как иностранного языка, отказ от коммуникации на русском”.

Нынешние премьер-министр и президент Латвии говорят, что важно, чтобы русскоязычные проявляли лояльность латвийскому государству, в котором живут.

Культуролог и профессор Латвийской художественной академии Денис Ханов считает, что политику Латвии в отношении русскоязычного меньшинства после восстановления независимости можно было охарактеризовать как “не будем трогать, само наладится”. Но в итоге эти русскоязычные оказались восприимчивы к российской пропаганде и могут стать инструментом Кремля в случае нападения России на страны Балтии.

""Все говорят о том, что Путин до какого-то момента может набрать потенциал нападения на европейское сообщество. Понятно, что первые территории для его завоевания будут наши балтийские страны. И завоевания, которые сейчас происходят в Украине, могут быть остановлены только благодаря духу сопротивления нации, не только ракетам и пулеметам. Но я боюсь, что довольно большая часть русскоязычного населения останется к этим призывам равнодушна, – замечает Ханов. – Сегодня они подпитываются ядовитой пропагандой Путина, которую наши национальные политики приводят и приносят сюда в Латвию и распространяют".

Авторы исследования о политических взглядах русскоязычных жителей Латвии говорят, что скоро аналогичную работу представят их эстонские коллеги. Эстония, как отмечают политологи, после полномасштабного вторжения России в Украину выбрала иной путь коммуникации с русскоязычным населением:

"В первую очередь это касается использования языков в СМИ. Эстония после аннексии Крыма и начала российской агрессии против Украины существенно увеличила поддержку вещания на русском языке, создала телевизионный канал отдельный, ETV+, общественного вещания. А после начала полномасштабной войны еще больше увеличила поддержку частных средств массовой информации на русском. Латвия делает прямо противоположное”, – замечает Борис Цилевич.