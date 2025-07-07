Baltijas balss logotype

Английский вместо латышского? Что творится с языком латвийской молодёжи 3 1823

Наша Латвия
Дата публикации: 07.07.2025
mixnews.lv
Английский вместо латышского? Что творится с языком латвийской молодёжи

В латвийских социальных сетях разгорелся спор: почему местные подростки, особенно девушки, всё чаще общаются друг с другом на английском?

На платформе X один из пользователей поделился своим удивлением: «Что это за мода такая? Девочки-подростки вдруг переходят на английский прямо посреди разговора, а потом, как ни в чём не бывало, продолжают на латышском. Парни, кстати, так не делают».

Эта тема вызвала бурную реакцию. Одни считают, что ничего страшного в этом нет, другие видят в таком поведении угрозу национальному языку. Давайте разберёмся, что стоит за этим явлением и почему оно так волнует общество.

Глобализация или молодёжный тренд?

Многие комментаторы на X склоняются к тому, что переход на английский — естественное следствие глобализации. «Классно же, что молодёжь учит языки! Это нормально в наше время», — пишет один из пользователей. Действительно, интернет, социальные сети, фильмы и музыка на английском языке формируют у подростков привычку потреблять контент на иностранном языке. В результате они начинают использовать английские слова и фразы, чтобы выразить свои мысли точнее или просто потому, что это кажется им крутым.

«Я сама читаю почти всё на английском, — делится одна из комментаторов. — Когда речь заходит о чём-то техническом, на латышском порой не хватает слов. Например, как сказать “reboot” или “debug”? Вот и получается, что проще вставить английское слово».

Другие видят в этом элемент молодёжной культуры. «Это просто стильно, — считает ещё один пользователь. — Они не собираются уничтожать латышский язык, просто играют с языком, как с модным аксессуаром».

Родители и их взгляд

Родители подростков тоже подключаются к обсуждению. «Мои дети постоянно так делают, — рассказывает одна мама. — В интернете всё на английском: YouTube, TikTok, игры. Они просто привыкли, что некоторые вещи проще сказать по-английски». По её словам, это не значит, что молодёжь забывает родной язык — они просто живут в двух мирах: реальном, где говорят по-латышски, и цифровом, где английский стал языком общения.

Эта мысль находит отклик у многих. Один из комментаторов емко выразился: «YouTube не говорит по-латышски. Они живут в двух мирах и говорят на двух языках одновременно».

Угроза латышскому языку?

Однако не все настроены так оптимистично. Некоторые пользователи переживают, что английский вытесняет латышский, особенно среди молодёжи. «Русскоязычные подростки так не делают, потому что уважают свой язык, — пишет один из скептиков. — А как мы можем требовать, чтобы другие говорили по-латышски, если наши собственные дети переходят на английский?»

Этот аргумент вызывает споры. Одни считают, что латышский язык действительно под угрозой, особенно в эпоху, когда английский доминирует в интернете и поп-культуре. Другие уверены, что это временное явление, связанное с молодёжной модой, и язык от этого не пострадает.

Почему именно девушки?

Интересно, что, по наблюдениям автора поста, на английский чаще переходят именно девушки. Пользователи X предположили, что это может быть связано с тем, что девушки чаще интересуются международной поп-культурой, модой, книгами и фильмами на английском. «Может, они больше читают и смотрят на английском? — рассуждает один из комментаторов. — Я, например, читаю 95% контента на английском, и мне проще выразить некоторые мысли на нём».

Два мира, два языка

В итоге дискуссия на X показывает, как сильно изменилась жизнь современной молодёжи. Они свободно переключаются между языками, потому что их мир — это не только Латвия, но и глобальная цифровая среда. Английский для них — не просто иностранный язык, а инструмент, который помогает быть частью мирового сообщества. Но вместе с тем это вызывает вопросы: где проходит грань между модным трендом и потерей языковой идентичности? И как сохранить баланс между глобализацией и уважением к родному языку?

Читайте нас также:
#английский язык #латышский язык
23
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • LS
    Luka Senka
    7-го июля

    Английский язык знать полезно.На нем можно общаться во всем мире людей.животный мир не в счёт

    18
    17
  • LS
    Luka Senka
    7-го июля

    Главное что бы на русском не хрюкали.

    3
    53
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    7-го июля

    ВВ! Ваша трусость не будет забыта никогда. Прочитали? Запомните это.

    14
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране Эксклюзив!
«Будь одним из нас!»: военные пропагандисты вывесили плакат на месте сбора рижских бомжей
Здесь когда-то был товарищ Киров. Фото автора. Эксклюзив!
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ
Современное оборудование для патологических исследований прибыло еще в 2020 году. Эксклюзив!
Патология в норме: еще одна реформа от латвийского министра Абу Мери 1 792
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии 991
Фото - Кристапс Меднис, предоставлено Mēness aptieka
Лучшее место работы: в четвертый раз названа Mēness aptieka! 411
Нематериальное наследие Латвии: в список внесли шесть новых традиций. Там есть даже баня
Нематериальное наследие Латвии: в список внесли шесть новых традиций. Там есть даже баня 580

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 11
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 17
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 21
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
ЧП и криминал
1
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте? 1 32
Знаки Зодиака, которые особенно близки к кошкам
Люблю!
Знаки Зодиака, которые особенно близки к кошкам 58
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
В мире
ABC возобновит шоу Джимми Киммела 53
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 11
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 17
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 21

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео