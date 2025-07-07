Baltijas balss logotype

Дата публикации: 07.07.2025
Клубника дороже икры: что творится с ценами на рынке?

На рынках Латвии клубника превратилась в настоящий деликатес: за неполный килограмм ягод покупатели отдают почти десять евро. Об этом рассказала одна из пользователей социальной сети Thread, которая поделилась своим недоумением после похода на Центральный рынок, пишет la.lv. Женщина задалась вопросом: что же делает клубнику такой дорогой?

«Объясните, от чего зависит цена? Клубника стоила 7–8 евро за килограмм. Попросила килограмм, взвесили 820 граммов — и с меня взяли 9,27 евро! Когда рынок стал таким дорогим?» — написала она, не скрывая удивления.

Комментаторы в сети поделились своими историями. Многие считают, что высокие цены — это следствие капризной латвийской погоды, которая усложняет выращивание ягод. «Попробуйте сами вырастить клубнику в наших условиях — сразу поймёте, почему так дорого», — отметила одна из пользовательниц.

Другие рассказали о своих разочарованиях. «Взяла коробку за 6,90 евро/кг. Дома обнаружила, что внизу ягоды помятые и подгнившие. Вес чуть больше килограмма, а заплатила 13 евро. Больше не беру готовые коробки!» — поделилась ещё одна покупательница. Некоторые советуют быть внимательнее: «Всегда даю точную сумму и прошу ягод ровно на неё. Иногда кладут больше, иногда меньше, но так надёжнее».

Качество ягод в этом году тоже оставляет желать лучшего. «Сколько ни покупаю — всегда что-то не так. В этом году клубнику ем по чуть-чуть, надеюсь, малина будет лучше», — пожаловалась другая женщина. Ещё одна пользовательница вспомнила, как ей пытались продать коробку с испорченными ягодами за 12 евро, хотя вес был чуть больше килограмма.

Советы от опытных покупателей просты: выбирать ягоды в глубине рынка, где весы на виду, или отправляться на самосбор. «Один раз переплатила — и научилась. Теперь беру только там, где всё прозрачно», — делится лайфхаком одна из участниц обсуждения.

Пока одни винят в ценах погоду и сезонность, другие уверены: рынок должен предлагать качественный товар по адекватной стоимости. Но пока что поход за клубникой часто оборачивается неприятным сюрпризом. Сезон ягод в разгаре, и остаётся надеяться, что цены и качество ещё придут в равновесие.

  • JU
    Jazeps Urlauskis
    7-го июля

    Если покупаете по таким ценам - значит устраивает. Сами поддерживаете торгашей, это не продукт первой необходимости.

  • MF
    Mr.FGJCNJK
    7-го июля

    что цены и качество ещё придут в равновесие. - Нет не придут, даром что ли торгаши на Центральном базаре гирьки подпиливали?

