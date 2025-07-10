В среду пресечена 121 попытка незаконного пересечения латвийско-белорусской границы

В среду латвийско-белорусскую границу незаконно пытался пересечь 121 человек, сообщили в Государственной пограничной охране.

В целом за этот год пресечено уже 6566 попыток незаконного пересечения границы. По соображениям гуманности в Латвию пропущены 13 человек.

Ранее правительство в связи с продолжающимся потоком нелегальных мигрантов из Беларуси продлило режим усиленного контроля на латвийско-белорусской границе до 31 декабря этого года.

В прошлом году было предотвращено 5388 попыток нелегального пересечения границы, а 26 лицам было разрешено остаться на территории Латвии.