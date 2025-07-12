Baltijas balss logotype

Благодаря поправкам тайно прописаться в чужой собственности не получится 1 1618

Наша Латвия
Дата публикации: 12.07.2025
grani.lv
Благодаря поправкам тайно прописаться в чужой собственности не получится

МВД подготовило поправки в Закон о декларировании места жительства. Они упростят владельцам жилья выписку нежелательных персон и усложнят жизнь мошенникам.

Этот законопроект владельцы жилой собственности ждали и просили очень давно, ведь проблем накопилось немало. Существующая система декларирования изобиловала дырами, позволяющими, например, наглым людям прописаться в чужой квартире без ведома владельца. Напоминаем, что самая громкая история такого рода случилась с бывшим министром внутренних дел Линдой Мурниеце. Но в целом подобным историям несть числа.

О «непрошеных гостях» владельцы квартир обычно узнают задним числом и совершенно случайно. Не каждый ведь, получив счет за квартиру, впивается взглядом в графу «вывоз мусора» — единственную, где указано число людей, задекларированных по этому адресу. Многие так и платят по счетам, месяцами не подозревая о мертвых душах.

Но обнаружить нелегально прописавшихся — это только первый шаг. Дальше нужно их выписать, и это для владельца квартиры целая проблема. Мало того, что сама процедура — длинная и муторная: надо писать заявление, вести длительную переписку с самоуправлением, фактически доказывая, что ты не верблюд. Так ее еще и осложняет следующее обстоятельство: если среди самовольно прописавшихся имеются дети, выписать их практически невозможно.

Даже Управление по делам гражданства и миграции признает, что «в настоящее время в стране отсутствуют механизмы, оперативно уведомляющие владельцев жилья о лицах, зарегистрированных в их собственности», а также, что «действующие нормативные акты не предусматривают возможности для собственника недвижимости запрещать кому-либо регистрироваться в его имуществе».

Новые поправки в Закон о декларировании места жительства должны изменить ситуацию. Предложенные МВД изменения предусматривают, что собственники жилья будут сразу получать электронные уведомления, если в их собственности зарегистрировалось новое лицо. И смогут легко подать заявление о возможной незаконной декларации.

Также поправки осложнят жизнь мошенникам и лгунам. В них говорится, что лица, у которых в течение последних трех лет была аннулирована декларация из-за предоставления ложной информации, впредь смогут декларировать новое местожительство не электронно, а только лично, предъявив документы, подтверждающие право проживания.

Кроме того, в законе будет предусмотрен механизм, позволяющий соответствующим органам прекратить декларацию, если будет установлено, что лицо фактически не проживает по указанному адресу.

В общем, заявленные цели законопроекта — устранить существующие проблемы и внедрить более точные, прозрачные и справедливые правила для частных лиц и для собственников недвижимости, — прописаны точно и конкретно. Теперь дело за главным — эти поправки принять. Ожидается, что в силу они вступят с 1 сентября 2026 года. Жаль, владельцы квартир и домов хотели бы получить их гораздо быстрее.

  • К
    Кайзер
    12-го июля

    Господи ! Наконец то ! Не прошло и 10 лет. Разродились, родимые...

    20
    1

