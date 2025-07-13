Праздник песни и танца молодежи завершится шествием. Готовимся к пробкам

Сегодня завершится XIII Праздник песни и танца школьной молодежи - его кульминацией станут шествие участников и заключительный концерт на Большой эстраде Межапарка.

Шествие пройдет с 9:00 до 14:00 по улице Бривибас от площади Свободы до театра "Дайлес".

Во главе шествия за организаторами праздника пройдет делегация Мадонского края. Это отсылка к событиям почти 160-летней давности, когда 2 июня 1866 года в Лаздонском приходе впервые в Латвии состоялся детский праздник песни.

Шествие в прямом эфире будут транслировать "REplay.lv", ЛТВ1, ЛТВ7, ЛР1, TV24 и "Go3.lv".

С 17:00 до 21:00 на Большой эстраде Межапарка состоится заключительный концерт праздника "Te-aust", в программу которого вошли песни композиторов разных поколений, латышские народные песни и новые произведения в различных музыкальных жанрах и стилях. Вместе с хорами в концерте примут участие танцевальные коллективы, духовые оркестры и фольклорные ансамбли, солисты и инструментальная группа.

Прямую трансляцию концерта можно посмотреть на порталах "REplay.lv", "LSM.lv" и телеканалах ЛТВ1 и ЛТВ7. Также концерт будет транслироваться на большом экране на Домской площади.

В XIII Празднике песни и танца школьной молодежи участвуют 38 114 человек, из них 33 946 - дети, в том числе 17 041 участник танцевальных коллективов и 11 399 участников хоров, а также исполнители современных танцев, музыканты духовых и симфонических оркестров, фольклорные коллективы и камерные ансамбли.

В связи с мероприятиями закрытия в центре Риги во многих местах будет закрыто движение транспорта, сообщила агентству LETA координатор проектов отдела внешних коммуникаций муниципалитета Лелде Рудзика. Также будут существенные изменения в маршрутах нескольких видов общественного транспорта.

Муниципалитет призывает жителей и гостей города своевременно ознакомиться с ограничениями и изменениями в движении, а также с ограничениями на использование средств микромобильности, то есть электросамокатов.