Стало известно, сколько стоит Рижской думе «лежачий полицейский

За более чем 300 000 евро в одиннадцати районах Риги построено 59 новых дорожных ограничителей скорости, сообщил отдел внешних коммуникаций Рижской думы.

За более чем 300 000 евро в одиннадцати районах Риги построено 59 новых дорожных ограничителей скорости, сообщил отдел внешних коммуникаций Рижской думы.

Сейчас, конечно, ничего не стоит дешево, однако поневоле возникает вопрос - а стоит ли кучка бетона и немного аффальта, или кусок пластика и болты таких денег?

Скоростные ограничения установлены с целью "успокоения" дорожного движения.

В ходе работ в Биерино построены три скоростных ограничения, в Болдерае – пять, в Букултах – два, в Дардзциемсе – два, в Дарзини – шесть, в Дзирциемсе – два, в Иманте – 14, в Межапарке – 11, в Пурвцимсе – два, на Тейке – десять и в Вецдаугаве – два.

В районе Югла, на улице Слепотаю, планировалось построить два лежачих полицейских, однако по техническим причинам их строительство запланировано на осень этого года.

Для успокоения дорожного движения лежачие полицейские устанавливаются на улицах, где есть жилые зоны, ограничена скорость движения, нет пешеходных дорожек, а также вблизи находятся учебные заведения.

Как сообщили в муниципалитете, строительство лежачих полицейских обошлось в 327 900 евро без учета НДС.

Стоимость каждого лежачего полицейского зависела от типа конструкции, ширины улицы, а также объема восстановленного асфальта, который укладывается перед лежачими полицейскими на протяжении примерно одного-трех метров по оси улицы, и других работ.