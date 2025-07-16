Baltijas balss logotype

Стало известно, сколько стоит Рижской думе «лежачий полицейский 3 1357

Наша Латвия
Дата публикации: 16.07.2025
LETA
Стало известно, сколько стоит Рижской думе «лежачий полицейский

За более чем 300 000 евро в одиннадцати районах Риги построено 59 новых дорожных ограничителей скорости, сообщил отдел внешних коммуникаций Рижской думы.

Сейчас, конечно, ничего не стоит дешево, однако поневоле возникает вопрос - а стоит ли кучка бетона и немного аффальта, или кусок пластика и болты таких денег?

Скоростные ограничения установлены с целью "успокоения" дорожного движения.

В ходе работ в Биерино построены три скоростных ограничения, в Болдерае – пять, в Букултах – два, в Дардзциемсе – два, в Дарзини – шесть, в Дзирциемсе – два, в Иманте – 14, в Межапарке – 11, в Пурвцимсе – два, на Тейке – десять и в Вецдаугаве – два.

В районе Югла, на улице Слепотаю, планировалось построить два лежачих полицейских, однако по техническим причинам их строительство запланировано на осень этого года.

Для успокоения дорожного движения лежачие полицейские устанавливаются на улицах, где есть жилые зоны, ограничена скорость движения, нет пешеходных дорожек, а также вблизи находятся учебные заведения.

Как сообщили в муниципалитете, строительство лежачих полицейских обошлось в 327 900 евро без учета НДС.

Стоимость каждого лежачего полицейского зависела от типа конструкции, ширины улицы, а также объема восстановленного асфальта, который укладывается перед лежачими полицейскими на протяжении примерно одного-трех метров по оси улицы, и других работ.

(3)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    17-го июля

    300 000 ОНИ У ВАС ПОЗОЛОЧЕННЫЕ??? 5 084,74евро один!!!!!!!! Вас там всех и всем скопом-СУДИТЬ НАДО...

    5
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    16-го июля

    "столбики" все равно никто не переплюнет, их же надо и обслуживать. А вот "лежачие полицейские" отдельно и специально не нужно мыть.

    16
    1
  • Д
    Дед
    Алексей Зиновьев
    17-го июля

    Думаете, полицейских не нужно мыть? А вдруг еще , через день, красить? Латышская дума- это сказка и уверен, что решения будут сказочной глупости и стоимости.

    9
    0
