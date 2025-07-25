Услугу вытрезвления планируют передать частной фирме

Это делается с целью снизить затраты и разгрузить Даугавпилсскую региональную больницу, на которую сейчас возложена эта функция.

Несколько попыток провести закупку завершились безуспешно. Однако последняя процедура привела к появлению одного претендента — фирмы Medvaravīksne из Огре. С ней планируется заключить договор сроком на три года. Вопрос был рассмотрен на заседании финансового комитета 24 июля.

Согласно предложению, стоимость контракта составит 468 270 евро за весь период. Как пояснила руководитель Финансового департамента Эдита Упениеце, ежегодные расходы на вытрезвление через региональную больницу в настоящее время составляют около 170-180 тысяч евро, поэтому новая модель обслуживания позволит сэкономить бюджетные средства.

Окончательное решение депутаты примут на ближайшем заседании думы.