В Риге в новогодний вечер муниципальная полиция получила 46 вызовов, связанных с нарушениями при использовании пиротехники. В пяти случаях нарушителей задержали на месте.

Рижская муниципальная полиция в вечер 31 декабря получила 46 вызовов, связанных с использованием пиротехники, сообщил в социальной сети X вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс (Национальное объединение).

В пяти случаях пользователей пиротехники удалось поймать на месте нарушения. По остальным инцидентам будет проведено углубленное расследование, сообщил Ратниекс. Вице-мэр также пообещал, что полный отчет будет представлен на следующей неделе, когда будет обобщена и информация, поступившая от жителей по электронной почте.

Как сообщалось ранее, на предпоследнем заседании этого года Рижская дума решила запретить использование пиротехники в столице в ночное время с ограничениями. Использование фейерверков и сценических пиротехнических изделий на открытом воздухе на территории Риги запрещено с 1 июня по 31 августа с 23:00 до 7:00, а с 1 сентября по 31 мая — с 22:00 до 7:00. Запрет на использование пиротехники не распространяется на публичные мероприятия, согласованные с Рижской думой, а также на новогоднюю ночь — но только в период с полуночи до 1:00.

Ранее сообщалось, что, несмотря на установленные Рижской думой ограничения на использование пиротехники, в новогоднюю ночь во многих районах столицы была слышна канонада салютов, которые запускали до и после разрешенного времени.