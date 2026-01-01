Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Салютоборец» Ратниекс отрапортовал о пойманных запускателях «неправильного» салюта 8 12310

Политика
Дата публикации: 01.01.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: «Салютоборец» Ратниекс отрапортовал о пойманных запускателях «неправильного» салюта
ФОТО: Unsplash

В Риге в новогодний вечер муниципальная полиция получила 46 вызовов, связанных с нарушениями при использовании пиротехники. В пяти случаях нарушителей задержали на месте.

Рижская муниципальная полиция в вечер 31 декабря получила 46 вызовов, связанных с использованием пиротехники, сообщил в социальной сети X вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс (Национальное объединение).

В пяти случаях пользователей пиротехники удалось поймать на месте нарушения. По остальным инцидентам будет проведено углубленное расследование, сообщил Ратниекс. Вице-мэр также пообещал, что полный отчет будет представлен на следующей неделе, когда будет обобщена и информация, поступившая от жителей по электронной почте.

Как сообщалось ранее, на предпоследнем заседании этого года Рижская дума решила запретить использование пиротехники в столице в ночное время с ограничениями. Использование фейерверков и сценических пиротехнических изделий на открытом воздухе на территории Риги запрещено с 1 июня по 31 августа с 23:00 до 7:00, а с 1 сентября по 31 мая — с 22:00 до 7:00. Запрет на использование пиротехники не распространяется на публичные мероприятия, согласованные с Рижской думой, а также на новогоднюю ночь — но только в период с полуночи до 1:00.

Ранее сообщалось, что, несмотря на установленные Рижской думой ограничения на использование пиротехники, в новогоднюю ночь во многих районах столицы была слышна канонада салютов, которые запускали до и после разрешенного времени.

Читайте нас также:
#Рига #полиция #безопасность #ограничения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
52
1
1
2
2
19

Оставить комментарий

(8)
  • i
    italianec
    2-го января

    Лучше бы настоящих бандитов ловили.

    42
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    2-го января

    Добрый сталинист, у вас ус отклеился.

    57
    1
  • З
    Злой
    1-го января

    Теперь праздную только в 23:00, 24:00 для меня больше не существует.

    82
    9
  • Д
    Добрый
    Злой
    1-го января

    Всё пропало,клиент празднует в 23:00

    34
    10
  • Мп
    Мимо проходил
    1-го января

    Я правильно понял, что поступило 46 доносов, на которые отреагировали доблестные микроцефа... ой, муниципалы? Да-а-а, и эти люди рассказывают про "кровавую диктатуру" Сталина! Как в своё время сказал Довлатов, "кто-то же написал эти три миллиона доносов?". Верной дорогой идёте, товариСЧи...

    164
    3
  • JJ
    Jan Jans
    1-го января

    А Я ЗАПУСТИЛ В НЕПОЛОЖЕННОЕ ПО МНЕНИЮ ОДНОГО ДЭБИЛА, ВРЕМЯ, И НИКТО НЕ ПРИЕХАЛ, ХОТЯ Я ЖДАЛ. МЕНТЫ ТОЖЕ КРАЙНИМИ СТАНОВЯТСЯ ИЗ-ЗА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИКАЗОВ ВСЯКИХ ПРИДУРКОВ.

    122
    4
  • A
    Aleks
    1-го января

    Редкостный долб..еб ...За что бог так наказал Ригу,ведь столько есть нормальных людей?! Даже в муниципалитетах вокруг Риги.😭

    132
    5
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Aleks
    2-го января

    ведь столько есть нормальных людей -- Однако каждый просто обязан получить - СВОЁ и Рига в этом случае, не должна быть исключением!

    12
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Это очень странная традиция». Политолог о новогодних выступлениях премьера и президента
Изображение к статье: Умер муж экс-президента Вайры Вике-Фрейберги
Изображение к статье: С этого года увеличены надбавки дипломатам и военнослужащим в зонах риска
Изображение к статье: Скоро выборы: работникам избирательных участков повысят оплату труда

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Иран пригрозил США ударами по базам в случае вмешательства в протесты
В мире
Изображение к статье: Ринкевич не верит, что до выборов будут реформы в здравоохранении
Политика
Изображение к статье: «Финляндии придется дорого заплатить!» Медведев пригрозил стране ЕС и НАТО
В мире
1
Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Трамп заявил, что США «готовы прийти на помощь» протестующим в Иране
В мире
Изображение к статье: Почему кошки облизывают своих хозяев и когда стоит беспокоиться
В мире животных
Изображение к статье: Иран пригрозил США ударами по базам в случае вмешательства в протесты
В мире
Изображение к статье: Ринкевич не верит, что до выборов будут реформы в здравоохранении
Политика
Изображение к статье: «Финляндии придется дорого заплатить!» Медведев пригрозил стране ЕС и НАТО
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео