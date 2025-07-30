Кажется, раскрылась тайна взрывного увеличения количества браков в Латвии

Ситуация в отделах ЗАГС в этом году дала интересную пищу для статистики. Ни для кого не секрет, что уровень рождаемости как в Латвии, так и по всей Европе стремительно падает.

Один из способов повлиять на это — формирование семей, то есть заключение браков. И здесь наблюдается положительная тенденция: число зарегистрированных браков в 2025 году заметно выросло, пишет tv3.lv.

Согласно предварительным данным Центрального статистического управления (ЦСУ), за первые пять месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 3005 браков, что на 637 или 26,9% больше, чем за тот же период 2024 года. В то же время количество новорождённых сократилось.

Иностранцы женятся чаще

А вот и разгадка. Руководитель рижского ЗАГСа Ина Луткевица рассказывает, что особенно удивляет рост числа «международных» браков: «На самом деле таких браков — очень много. Примерно 20% всех зарегистрированных браков заключаются с иностранцами. Иногда оба — иностранцы, иногда один из супругов. География стран — от привычной Европы до экзотики: Таджикистан, Узбекистан, Филиппины, Китай, Камерун, Ливан, Перу».

Причины — разные: один из пары работает или учится в Латвии, или, например, невеста — латвийская гражданка, а жених приезжает к ней.

Почему Латвия популярна для браков?

Луткевица объясняет, что процедура регистрации брака в Латвии довольно проста: «Да, нужно предоставить документы от миграционной службы, разрешение на пребывание, справку о том, что человек не состоит в браке — но всё это сравнительно просто по сравнению с другими странами. Госпошлина одинакова для всех — всего 14 евро».

Для торжественной церемонии в ЗАГСе в Риге нужно заплатить 70 евро, если регистрация происходит в местах лишения свободы — 79 евро, а при выездной церемонии — до 200 евро.

Свидетели больше не обязательны

С 2024 года в Латвии можно регистрировать брак без свидетелей, и многие этим пользуются: «Примерно 70% пар женятся без свидетелей. Даже если церемония праздничная, классические свидетели сейчас — редкость».

Браки позже и осознаннее

Интересную тенденцию Луткевица отмечает и в возрасте вступающих в брак: «Многие приходят уже в зрелом возрасте — 35–40 лет. Это пары, которые давно вместе, но только сейчас решились оформить отношения».

ЗАГСы, как обычно бывает летом, перегружены — все даты на теплые месяцы уже заняты. Тем, кто планирует свадьбу, придётся подождать до осени.