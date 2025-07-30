Baltijas balss logotype

Почти наполовину уменьшены планируемые расходы на повышение детских пособий 1 848

Дата публикации: 30.07.2025
LETA
Почти наполовину уменьшены планируемые расходы на повышение детских пособий

Министерство благосостояния сократило расходы на демографическую поддержку с изначально запланированных 150 миллионов евро до 80 миллионов евро, пишут общественные СМИ.

Однако это позволит сохранить запланированный рост поддержки - вдвое большее пособие по уходу за ребенком, более высокое пособие при рождении ребенка и дополнительные средства для приемных семей и опекунов.

Министерство финансов подчеркивает, что демография будет одним из приоритетов бюджета следующего года. Министерство благосостояния намерено со следующего года удвоить пособие по уходу за ребенком, увеличив его со 171 евро до 340 евро, а также привязать его к медианному доходу по стране. По расчетам министерства, это будет означать увеличение примерно на 30 евро в год в течение следующих трех лет, и к 2028 году пособие достигнет 400 евро.

Министр благосостояния Рейнис Узулниекс заявил: "Если мы хотим поддержать семьи сейчас, нам, безусловно, необходимо увеличить пособия. Самое главное - это пособие по уходу за ребёнком, поскольку его получают все, включая тех, кто не платил социальные взносы".

Также планируется увеличить единовременное пособие при рождении ребёнка с 421 до 600 евро. Кроме того, планируется значительное увеличение поддержки приёмных семей, опекунов и усыновителей.

"Это 25 миллионов, что включает увеличение на 30% для приёмных семей, и это значительное улучшение для опекунов и усыновителей. Как мы знаем, в нашей стране критически не хватает приёмных семей. И материальная [поддержка] - один из способов помочь этим семьям", - сказал Узулниекс.

Изначально планировалось также увеличить размер государственного семейного пособия с нынешних 25 евро до 50 евро на ребёнка. В настоящее время реализация этого плана отложена, но планируется продолжить выплату государственного семейного пособия до достижения ребенком 20 лет, если он учится. В настоящее время семьи получают это пособие до достижения ребенком 18 лет. Таким образом, запланированные расходы сокращены до 80 миллионов евро. Министр заявил:

"Это самый минимум. Если государство не в состоянии помочь своим семьям, выделив 80 миллионов евро, то, по моему мнению, мы как государство не достигли успеха. Больше детей приедут в Латвию, если семьи будут чувствовать себя здесь в безопасности. Вопросы жилья, здоровья, финансовой стабильности - если все это сложится. Для нас важно остановить падение рождаемости и создать условия, в которых все больше детей захотят родиться здесь".

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    31-го июля

    Дело то не в пособиях и суммах В России огромные выплаты за ребёнка и в. Результате самая низкая рождаемость впервые за 200 лет.Да так,что данные Росстата засекречены.Ииоги госпереворота Семьи Боруха Эльцина в 1993 году и продолжателя его дела.👽

    1
    3

