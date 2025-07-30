Прощай, непогода? В выходные в Латвии вновь будет солнечно

В выходные в Латвии уменьшится количество осадков, и солнце будет светить чаще, свидетельствуют обновлённые прогнозы погоды, пишет ЛЕТА.

Последний день июля будет преимущественно облачным, во многих районах ожидается дождь, местами — сильные ливни и грозы. Ветер в основном будет слабым, температура воздуха поднимется лишь до +15..+22 градусов, а на северо-востоке страны сохранится жара до +27 градусов.

В первые дни августа местами возможны кратковременные дожди и грозы, а в ночные и ранние утренние часы в отдельных районах образуется туман. Ветер в основном будет слабым, южного направления.

Ночи станут прохладнее — в большинстве регионов температура воздуха опустится до +11..+16 градусов. Днём воздух прогреется до +20..+25 градусов.

Осадки, ожидаемые в среду и четверг, вызовут подъём уровня воды в реках. Самые сильные дожди пройдут в западной части страны, но локальные ливни возможны также в Видземе и Латгале. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ) объявил предупреждение жёлтого уровня о ливнях и высоком уровне воды, и синоптики отмечают, что уровень предупреждения может быть повышен.