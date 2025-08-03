Каждый будет должен 100 евро в месяц. Латвия на краю долговой ямы из-за кредита на оборону

Депутат Сейма и глава Автомобильной ассоциации Андрис Кулбергс бьет тревогу: планируемый заем в 8,4 млрд евро на оборону грозит каждой латвийской семье ростом налоговой нагрузки и экономическим кризисом.

Правительство Латвии объявило о намерении занять до 8,4 миллиарда евро на нужды обороны. Депутат Сейма Андрис Кулбергс на портале puaro.lv призывает не умалять важность безопасности, однако предупреждает: подобный объем заимствований может превысить экономические возможности государства и обернуться фискальной катастрофой.

Он напоминает, что по оценке Госказначейства, страна может позволить себе не более 5,5 млрд евро заимствований до "точки невозврата" в 2028–2029 годах. "То, что закрывают глаза на дополнительный оборонный заем, не отменяет факта: его придется оплачивать и возвращать. Следует учитывать общий объем долга, соотнести его с доходами и расходами государства, а также с возможностями граждан и бизнеса его выдержать".

По его расчетам, обслуживание этого долга обойдется каждому налогоплательщику примерно в 100 евро в месяц. И если сегодня расходы на обслуживание долга достигают 600 млн евро в год, то с новыми займами эта сумма может вырасти до 1,2 млрд евро ежегодно.

Депутат указывает, что ситуацию дополнительно усугубляют геополитика и стагнация экономики: повышение процентных ставок в США и тарифные войны уже влияют на стоимость заимствований и экономику Европы. "Германия — наш главный экспортный партнер — окажется среди главных пострадавших. В результате снизится экспортная способность, ослабнет возможность бизнеса генерировать налоги. А государственный аппарат продолжит расти. Мы уже занимаем сверх меры. Каков план по покрытию этих колоссальных процентных платежей? Где долгосрочная фискальная стратегия?"

"Государство ведет себя как жертва “быстрых кредитов”, занимая повсюду, не просчитывая общую долговую картину", — пишет Кулбергс.

Особое беспокойство вызывает отсутствие внятной стратегии: ни министр обороны Андрис Спрудс, ни министр внутренних дел Рихард Козловскис не представили координированного плана действий. А министр финансов Арвил Ашераденс, по мнению Кулбергса, использует оборонный заем как ширму для расточительных трат госаппарата.

Кроме того, остаются вне рамок бюджета будущие финансовые обязательства: вливания в airBaltic, RailBaltica, реализация "зеленого курса", сделки с Latvenergo и другими госпредприятиями, а также гарантии самоуправлений.

Кулбергс требует от правительства прозрачного диалога с обществом, в котором будут четко изложены:

общий объем государственного долга; реальные возможности по его обслуживанию; источники поступлений в бюджет; и, главное - за чей счет все это будет оплачено.

"Об этом нужно говорить громко, пока не стало слишком поздно", — подытоживает он, призывая к немедленному пересмотру фискальной политики.