Baltijas balss logotype

Каждый будет должен 100 евро в месяц. Латвия на краю долговой ямы из-за кредита на оборону 10 5452

Наша Латвия
Дата публикации: 03.08.2025
kasjauns.lv
Каждый будет должен 100 евро в месяц. Латвия на краю долговой ямы из-за кредита на оборону

Депутат Сейма и глава Автомобильной ассоциации Андрис Кулбергс бьет тревогу: планируемый заем в 8,4 млрд евро на оборону грозит каждой латвийской семье ростом налоговой нагрузки и экономическим кризисом.

Правительство Латвии объявило о намерении занять до 8,4 миллиарда евро на нужды обороны. Депутат Сейма Андрис Кулбергс на портале puaro.lv призывает не умалять важность безопасности, однако предупреждает: подобный объем заимствований может превысить экономические возможности государства и обернуться фискальной катастрофой.

Он напоминает, что по оценке Госказначейства, страна может позволить себе не более 5,5 млрд евро заимствований до "точки невозврата" в 2028–2029 годах. "То, что закрывают глаза на дополнительный оборонный заем, не отменяет факта: его придется оплачивать и возвращать. Следует учитывать общий объем долга, соотнести его с доходами и расходами государства, а также с возможностями граждан и бизнеса его выдержать".

По его расчетам, обслуживание этого долга обойдется каждому налогоплательщику примерно в 100 евро в месяц. И если сегодня расходы на обслуживание долга достигают 600 млн евро в год, то с новыми займами эта сумма может вырасти до 1,2 млрд евро ежегодно.

Депутат указывает, что ситуацию дополнительно усугубляют геополитика и стагнация экономики: повышение процентных ставок в США и тарифные войны уже влияют на стоимость заимствований и экономику Европы. "Германия — наш главный экспортный партнер — окажется среди главных пострадавших. В результате снизится экспортная способность, ослабнет возможность бизнеса генерировать налоги. А государственный аппарат продолжит расти. Мы уже занимаем сверх меры. Каков план по покрытию этих колоссальных процентных платежей? Где долгосрочная фискальная стратегия?"

"Государство ведет себя как жертва “быстрых кредитов”, занимая повсюду, не просчитывая общую долговую картину", — пишет Кулбергс.

Особое беспокойство вызывает отсутствие внятной стратегии: ни министр обороны Андрис Спрудс, ни министр внутренних дел Рихард Козловскис не представили координированного плана действий. А министр финансов Арвил Ашераденс, по мнению Кулбергса, использует оборонный заем как ширму для расточительных трат госаппарата.

Кроме того, остаются вне рамок бюджета будущие финансовые обязательства: вливания в airBaltic, RailBaltica, реализация "зеленого курса", сделки с Latvenergo и другими госпредприятиями, а также гарантии самоуправлений.

Кулбергс требует от правительства прозрачного диалога с обществом, в котором будут четко изложены:

общий объем государственного долга; реальные возможности по его обслуживанию; источники поступлений в бюджет; и, главное - за чей счет все это будет оплачено.

"Об этом нужно говорить громко, пока не стало слишком поздно", — подытоживает он, призывая к немедленному пересмотру фискальной политики.

Читайте нас также:
#вооружение #кредиты #минобороны
33
6
2
53
1
20

Оставить комментарий

(10)
  • MT
    Michael T.
    3-го августа

    СУк...ааа...я никому и ничего НЕДОЛЖЕН...Платите из своей зарплаты, вы же уебаны принимаете законы...аот и ебашьте...

    175
    1
  • З
    Злой
    Michael T.
    3-го августа

    На меня пусть не рассчитывают, пусть сами играют в свою выдуманную мифическую "угрозу".

    161
    2
  • VS
    Vad Sorry
    3-го августа

    Вот так и делают рабов, поднимают налоги сокращают, берут в долг и дарят, интересно кому нибудь из простых жителей Латвии нужны дроны?

    134
    2
  • Д
    Дед
    3-го августа

    Ян, а Ян, а, что ты будешь делать, если станешь царем? Ну, как чего, нацарюю миллиончик и бежать.

    89
    2
  • 3-го августа

    и потом всё отдадут КВН-шику

    95
    2
  • З
    Злой
    3-го августа

    Квартал 95

    35
    1
  • Лк
    Летучий корабль
    3-го августа

    Идите к херам!

    93
    1
  • SK
    Soglasen Klassnij
    3-го августа

    Какой смысл транжирить бабки на оборону, если это не коррупция конечно, когда уже пол страны особенно приграничные города будут за Россию, ну или воевать точно не будут. Кого они хотят напугать ? Лучше бы о жителях подумали

    135
    2
  • З
    Злой
    Soglasen Klassnij
    3-го августа

    Ну я-то точно не пойду, нафига идти на очквидную смерть, глупо.

    45
    1
  • lo gos
    lo gos
    3-го августа

    войны нет а уже проиграли

    173
    4
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране Эксклюзив!
«Будь одним из нас!»: военные пропагандисты вывесили плакат на месте сбора рижских бомжей
Здесь когда-то был товарищ Киров. Фото автора. Эксклюзив!
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует 133
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ 1 933
Современное оборудование для патологических исследований прибыло еще в 2020 году. Эксклюзив!
Патология в норме: еще одна реформа от латвийского министра Абу Мери 1 853
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии 1049

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок
Дом и сад
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок 2
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением
Дом и сад
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением 7
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 19
Врач назвала продукты и напитки, которые помогут вернуть талию
Еда и рецепты
Врач назвала продукты и напитки, которые помогут вернуть талию 13
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии
ЧП и криминал
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии 20
Назван простой, но эффективный способ вернуть молодость всем, кому за пятьдесят
Еда и рецепты
Назван простой, но эффективный способ вернуть молодость всем, кому за пятьдесят 21
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок
Дом и сад
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок 2
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением
Дом и сад
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением 7
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 19

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео