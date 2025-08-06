Благотворительная организация «Ziedot.lv» никоим образом не будет участвовать и не будет предпринимать дальнейшие действия в связи с требованием Генеральной прокуратуры России внести организацию в список экстремистских, сообщила агентству ЛЕТА представитель организации Илзе Ошане.

За три недели до назначенной даты судебного заседания «Ziedot.lv» получила из Казахстана пакет документов, содержащий информацию о возбуждении административного дела.

Как пояснила Ошане, «Ziedot.lv» не будет предпринимать никаких дальнейших шагов по обвинениям, выдвинутым Россией, не будет предоставлять объяснений и другой информации, связанной с делом, таким образом не признавая юрисдикцию российского суда в рассмотрении иска Генпрокуратуры против организации.

Она подчеркнула, что полученные материалы не были подготовлены, отправлены и вручены в соответствии с международными правилами правового сотрудничества и процессуальными стандартами, вследствие чего судебная повестка не может считаться юридически обязательной.

По словам Ошане, к так называемой «экстремистской деятельности» отнесена не только помощь украинскому подразделению обороны «Азов», но и финансирование размещения плаката на фасаде Музея истории медицины имени Паула Страдиня напротив посольства России. Этот плакат был назван «пропагандистским материалом», который якобы «дискредитирует высокопоставленных российских чиновников и вооружённые силы».

Генеральная прокуратура России потребовала признать деятельность «Ziedot.lv» экстремистской и включить организацию в список экстремистских организаций, а также признать информацию на её сайте о поддержке Украины запрещённой в соответствии с российским законодательством и ограничить доступ к сайту на территории России.

«Ziedot.lv» также подчёркивает, что не получала пожертвований и не сотрудничала с какими-либо лицами, которых Генпрокуратура России обвиняет в «осуществлении экстремистской деятельности, разжигании ненависти, нарушении основных прав граждан России и создании угрозы суверенитету, единству, территориальной целостности и основам конституционного строя России».

Организация обращает внимание, что заявления российской Генпрокуратуры не основаны на объективных фактах и проверяемых доказательствах и в любой демократической и правовой стране признаются незаконными и несоответствующими международно признанным стандартам правопорядка, процессуальной справедливости и прав человека.

Попытка признать «Ziedot.lv» экстремистской организацией не ослабит поддержку Украины, её народа в праве на самоопределение, государственный суверенитет и территориальную целостность, которые Россия как агрессор нарушила уже в 2014 году, подчёркивают в организации.

«Ziedot.lv» выступает за соблюдение международного права и защиту основных прав жителей Украины, а также выражает благодарность каждому жертвователю и латвийскому обществу за участие в оказании помощи Украине и подтверждает свою приверженность продолжению поддержки.

Как уже сообщалось, латвийскую благотворительную организацию «Ziedot.lv» в России собираются судить заочно за поддержку украинского подразделения «Азов», ранее информировало Латвийское телевидение.

Как ранее сообщала Ошане, организация получила повестку в суд на заседание 18 августа.

Министерство иностранных дел Латвии осудило подобные действия России, указав, что рассчитывать на справедливое решение российского суда иностранным гражданам невозможно.

Как ранее сообщало агентство ЛЕТА, в суд города Родники Ивановской области также поступил иск Генеральной прокуратуры России с требованием признать экстремистской пекарню, принадлежащую гражданам Латвии и Украины, и конфисковать половину компании «Рижский хлеб». Об этом со ссылкой на издание Коммерсантъ сообщил интернет-портал Meduza.

Иск подан против гражданина Латвии Нормунда Бомиса и гражданки Украины Татьяны Приходько, принадлежащего им латвийского предприятия ООО «Lielezers» в Лимбажи, а также украинских компаний «Рижский хлеб» и «Хлебный гурман» в Чернигове и Киеве, и «Ziedot.lv».