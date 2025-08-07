«Мы писали письма»: Латвия добивается защиты НАТО от российских дронов

Дата публикации: 07.08.2025
Латвия, Литва и Польша должны совместно обратиться к НАТО за дополнительной помощью в борьбе с российскими беспилотниками, считает военный аналитик и политик Игорь Раев, пишут общественные СМИ.

В Литве за несколько недель упали уже два российских беспилотника, залетевших из Беларуси. Литва надеется, что союзники по НАТО увеличат поддержку в защите воздушного пространства.

"Мы знаем, что в Польше тоже были инциденты с дронами. Да, их было много. Теоретически такая ситуация возникает, когда эти неконтролируемые беспилотники залетают в наше воздушное пространство непосредственно с территории Беларуси. Я считаю, что необходимо комплексное решение для всех трёх стран. Затем, соответственно, нужно подумать о том, как справиться с этой проблемой", - заявил Раев.

Министерство обороны сообщило, что Латвия уже несколько лет ведёт переговоры с союзниками по НАТО о привлечении дополнительных оборонных сил и средств.

"Мы писали письма, обращались как к союзникам, так и к руководству НАТО на всех уровнях, - сказал Роландс Хениньш, заместитель госсекретаря Министерства обороны. - Так что мы это делали. Теперь, конечно, мы находимся в тесном контакте с нашими коллегами в Литве. И этот вопрос, безусловно, будет обсуждаться в НАТО. Мы обязательно будем сотрудничать с Литвой, поскольку наши позиции и география схожи. И, как и прежде, мы будем решать этот вопрос сообща".

Литва также заявила о готовности развернуть и испытать на своей территории хотя бы экспериментальные средства борьбы с беспилотниками. Это уже происходит и в Латвии.

"Думаю, мы уже много работаем в этом направлении как лидеры коалиции дронов. Мы много испытываем беспилотники здесь, в Латвии, как для Украины, так и для себя. Как я уже упоминал, мы заключили три договора о научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах с латвийскими компаниями. Этим мы занимаемся довольно активно", - сказал Хениньш.

Покрытие всей границы наземными системами борьбы с беспилотниками считается невозможным из-за высокой стоимости.

Автор - Юлия Баранская
