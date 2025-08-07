В парке Узварас отремонтированы дорожки и установлены скамейки 1 994

Наша Латвия
Дата публикации: 07.08.2025
LETA
Изображение к статье: В парке Узварас отремонтированы дорожки и установлены скамейки

Продолжая работы по благоустройству, в парке Узварас обновили дорожки и установили скамейки, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешних связей Рижской думы.

В этом году были обновлены дорожки в части парка между улицей Слокас, бульваром Узварас и Марупите. Всего за два года было уложено 19 490 квадратных метров нового асфальтового покрытия и обновлен 4 921 квадратный метр газона.

Этим летом в парке установили 27 восьмиметровых скамеек, семь четырехметровых скамеек и 28 урн.

Чтобы создать целостный образ парка, дизайн всех устанавливаемых элементов благоустройства был согласован с дизайном других частей парка.

Общая стоимость работ по благоустройству парка Узварас в 2024 и 2025 годах составляет 2 054 373 евро без учета НДС. Сюда входит обновление дорожек и газона, реконструкция игровой площадки, установка скамеек и урн.

Работы в парке продолжатся в 2026 году, когда будет благоустроена территория возле панорамного колеса.

#парк победы #ремонт улиц
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
