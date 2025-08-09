В июне средняя пенсия в Латвии составила чуть менее 625 евро

Рига, 9 августа, LETA. Средняя пенсия 434 493 пенсионеров Латвии в июне этого года составила 624,85 евро, согласно данным Государственного агентства социального страхования (VSAA).

Самая большая средняя пенсия в июне этого года была в Марупе, где она составляла 780,89 евро, а самая маленькая – в Резекне, где она составляла 515,31 евро.

261 323 пенсионеров в июне получали пенсию в размере более 500 евро, 86 976 — от 400 до 500 евро, 44 001 — от 200 до 300 евро, 31 200 — от 300 до 400 евро, а 10 924 пенсионеров в июне этого года получали пенсию в размере менее 200 евро.