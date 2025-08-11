Во вторник, 5 августа, депутаты Комитета по жилищным вопросам и охране окружающей среды Рижской думы оценивали наполеоновские планы по реорганизации и смене бренда рижского муниципального домоуправа Rīgas namu pārvaldnieks (RNP). Было высказано много критики.

Один из итогов: было принято решение об отсрочке договора по разработке нового бренда RNP, сообщил Мартиньш Вилемсонс, координатор проектов Департамента внешних коммуникаций Рижского самоуправления.

Напомним от себя в этой связи: RNP сейчас является домоуправом для примерно 3500 зданий в Риге. Оборот RNP в 2024 году составил 80,569 миллиона евро, что на 8,55% больше, чем в 2023 году. Фоном к этому шли активные жалобы рижан на рост цен за обслуживание домов, а также проблемы и задержки с ремонтом жилья. Единственным держателем долей капитала Rīgas namu pārvaldnieks является Рижское самоуправление.

RNP захотел стать международной корпорацией

Итак, муниципальное предприятие RNP на днях сообщило: начата разработка новой "бренд–идентичности" предприятия — конкурс уже объявлен, получены предложения и начата их оценка. Одна из причин: RNP планирует расширить свою деятельность за пределы Риги.

5 августа эти планы компания представила депутатам Рижской думы.

Председатель правления RNP Марис Озолиньш рассказал, что речь идет не только о смене бренда, поскольку логотип "очень даже ничего, и с ним нет никаких проблем".

"Самая большая проблема сейчас — это наше название, Rīgas namu pārvaldnieks, в котором закодировано несколько проблем уже в корне. Мы привязаны к Риге. В Саласпилсе мы столкнулись с сопротивлением, мол, нет–нет, вы же из Риги, что вы здесь будете делать", — пояснил Озолиньш.

Вторая проблема в названии, по его словам, — это "домоуправление", "то есть наша деятельность ограничивается только управлением домами, хотя на самом деле мы можем делать гораздо больше.

В–третьих, "домоуправление" сохранилось в памяти как нечто старое с советских времен, когда обо всем заботилось государство — мне ни о чем не нужно было заботиться, все сделают".

В RNP хотят сохранить узнаваемость, но в то же время способствовать повышению ценности предприятия. Кроме того, сходство с названием Rīgas namu pārvaldnieks используют конкуренты… В общем, нужно вложить деньги, чтобы провести ребрендинг RNP.

Сколько это будет стоить? На заседании комитета также прозвучало: конкурс на смену бренда обойдется предприятию примерно в 100 тысяч евро.

По мнению руководства RNP, у предприятия в будущем есть возможности развиваться в нескольких направлениях:

можно предлагать услуги по управлению домами не только в Латвии, но и за ее пределами, например, в странах Балтии.

современные услуги управления могут включать, например, строительство и содержание домов для аренды, а также внедрение умных и зеленых технологий — ультразвуковые счетчики воды, зарядные станции для электромобилей во дворах многоквартирных домов, замену лифтов, устойчивую реновацию зданий и сохранение культурно–исторического наследия.

грядут большие законодательные изменения: в мае вступили в силу поправки к Закону о завершении приватизации государственных и муниципальных жилых домов, которые предусматривают, что с 1 января 2026 года управление жилыми домами переходит в руки собственников, которые вступают в прямые отношения с управляющим, если таковой имеется. Поэтому необходимо подумать об устойчивой бизнес–модели RNP в будущем.

Депутаты: ребрендинг отложить, с планами разобраться

Крайне жестко по поводу ребрендинга RNP высказался многолетний специалист в сфере рекламы депутат Эрик Стендзениекс (LPV): данный конкурс по смене бренда является ненужным и бессмысленным. По его словам, смена бренда "только ради чего–то нового" часто является мифом, который в итоге оборачивается против самого предприятия.

И вообще, "прежде чем выходить на более широкие рынки, мы должны привести в порядок собственный порог. Должно быть ясно, что при выходе на другие рынки не пострадают существующие клиенты", — добавил Стендзениекс.

Депутаты не оценили и "громадье планов" RNP.

Как пояснила председатель комитета Элина Трейя (Национальное объединение), в настоящий момент в самоуправлении начата регулярная оценка участия самоуправления в предприятиях и формулирования стратегических целей для муниципальных обществ капитала.

Поэтому стоит учитывать: в ходе оценки могут быть предложены различные сценарии — от сохранения участия самоуправления в предприятии до его сокращения или, например, разделения компании.

Э. Трейя подчеркнула, что в данный момент невозможно предсказать, какими будут эти предложения, поэтому разработка единого бренда выглядела бы поспешной — он может в итоге оказаться неактуальным.

Депутат Эйнар Цилинскис (Национальное объединение) также выразил мнение, что конкурс следует приостановить до принятия думой решения о дальнейшей стратегии развития предприятия.

С аналогичной позицией выступил и оппозиционный депутат Владислав Барташевич (LPV), который считает, что сейчас не стоит тратить время и средства на смену бренда RNP.

Что это значит для жильцов?

По словам представителей RNP, траты на ребрендинг и дальнейшее развитие должны покрываться за счет собственных средств предприятия. То есть: из тех денег, которые рижане платят ему как домоуправу.

Что очевидно: если наполеоновские планы RNP будут поддержаны, то счета рижан будут только расти, причем быстро.

Впрочем, мнения жильцов по этому поводу пока никто не спрашивал.