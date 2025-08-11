После заявления правления Латвийского общественного медиа (LSM) о том, что программа «Латвийское радио 4» (LR4) в линейном вещании будет существовать только до конца этого года, все сотрудники LR4 продолжают свою работу, сообщила LETA директор LR4 Илона Мадесова.

Она отметила, что никто из сотрудников LR4 не решился уйти по собственному желанию, однако ясности в отношении их будущего нет.

О том, какой именно контент на языках национальных меньшинств будет создаваться в будущем, Мадесова предложила спросить у правления LSM.

Сотрудники LR4 знают только то, что было написано об изменениях в пресс-релизе, распространенном в других СМИ, заявила Мадесова.

Как уже сообщалось, Совет общественных электронных средств массовой информации (SEPLP) утвердил стратегические приоритеты на 2026-2029 годы.

Среди прочего, предусматривается, что LR4 на русском языке в существующем формате, то есть в линейном вещании, прекратит сове существование с 1 января будущего года.

Что делать сотрудникам редакции LR4 в среднесрочной стратегии LSM не сообщается.