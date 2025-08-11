Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Работники русской редакции LR-4 отказываются увольняться – директор 5 2729

Наша Латвия
Дата публикации: 11.08.2025
BB.LV
Изображение к статье: Работники русской редакции LR-4 отказываются увольняться – директор

После заявления правления Латвийского общественного медиа (LSM) о том, что программа «Латвийское радио 4» (LR4) в линейном вещании будет существовать только до конца этого года, все сотрудники LR4 продолжают свою работу, сообщила LETA директор LR4 Илона Мадесова.

Она отметила, что никто из сотрудников LR4 не решился уйти по собственному желанию, однако ясности в отношении их будущего нет.

О том, какой именно контент на языках национальных меньшинств будет создаваться в будущем, Мадесова предложила спросить у правления LSM.

Сотрудники LR4 знают только то, что было написано об изменениях в пресс-релизе, распространенном в других СМИ, заявила Мадесова.

Как уже сообщалось, Совет общественных электронных средств массовой информации (SEPLP) утвердил стратегические приоритеты на 2026-2029 годы.

Среди прочего, предусматривается, что LR4 на русском языке в существующем формате, то есть в линейном вещании, прекратит сове существование с 1 января будущего года.

Что делать сотрудникам редакции LR4 в среднесрочной стратегии LSM не сообщается.

×
Читайте нас также:
#радио
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
16
2
1
32
0
9

Оставить комментарий

(5)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Скандал в Фонде интеграции общества.
Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео