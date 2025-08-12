В годину нескончаемой продуктовой инфляции – а по последним данным Центрального статистического управления, продовольственный ценник за год увеличился на 6,9% - радует хотя бы то, что в одном из сегментов наличествует стабильность.

Тем паче, что молоко и молочные продукты – знаковый элемент национального меню!

Крестьянин дает больше молока

«Ситуация на молочном рынке в Латвии с 2023 года существенно стабилизировалась», - гласит вынесенная на заседание правительства аннотация от Министерства земледелия. Так, закупочная цена молока у латвийских крестьян в I квартале 2025 года составила 49,02 евро за 100 кг, а в апреле понизилась до 48,57 евро. В настоящее время цена в нашей стране ниже на 9%, чем в среднем по Евросоюзу.

Минземледелия отмечает: «Одновременно стоит отметить, что, несмотря на сохраняющуюся высокую стоимость производственных ресурсов, текущий уровень закупочной цены на сырое молоко обеспечивает устойчивость работы отрасли».

При этом в стране продолжает сокращаться число участников молочного рынка. Так, из 1484 хозяйств, объединенных в кооперативы в 2021 году, до 2024 года дожили – 1227. Коронакризис, военные действия и связанные с ними санкции – подрубили кормовую базу селянина в прямом и переносном смысле. Что же до кооперативных объединений как таковых, то за этот же срок их число фактически не поменялось – 21 и 20.

«В то же время, – гласит документ ведомства Армандса Краузе (Союз «зеленых» и крестьян) объемы закупок сырого молока у кооперативов увеличились – с 262,7 тысяч тонн в 2021 году (32,4% от общего объёма закупок в стране) до 279,9 тысяч тонн в 2024 году (33,5% от общего объема). Это означает, что средний объём сдаваемого членами одного кооператива молока за этот период увеличился на 29% – со 177 тонн в 2021 году до 228 тонн в 2024 году.

Эта тенденция свидетельствует о концентрации производства и адаптации производителей к меняющимся условиям отрасли. Такая тенденция также отражает общее развитие сектора – структурную консолидацию, рост производительности и адаптацию к проблемам с трудовыми ресурсами, включая смену поколений, что актуально для всего европейского аграрного сектора».

ЕС пока не скупится

Государство, со своей стороны, продолжает щедро финансировать крестьян, через инструменты общей сельхозполитики ЕС:

– по линии кооперативных сообществ выделяются льготные кредиты (годовая ставка в 3,5%);

– на каждую дойную корову в 2024 году выплачивалось 286,53 EUR дотаций;

– общие выплаты молочной отрасли в 2023-27 гг. должно достигнуть 140,79 миллионов EUR, «каждый год увеличивая ежегодный прирост финансирования».

В терминологии Евросоюза, все это именуется «интервенциями» - в хорошем смысле, разумеется.

При этом, молоко, которое употребляют конечные потребители ЛР, в большинстве своем фактически произведено не из латвийского сырья, но из разведенного водой молочного порошка, произведенного, преимущественно, в Польше или Литве. Наше же молоко в основном поступает на производство продукции с более высокой добавленной стоимостью – масла, сыра, творожных сырков. Они и предназначены для премиальных рынков с высокой платежеспособностью.