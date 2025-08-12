Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Дотации на корову - по 286,53 евро: Латвия пьет молоко, которое не производит, а разводит 8 2961

Наша Латвия
Дата публикации: 12.08.2025
BB.LV
Изображение к статье: Дотации на корову - по 286,53 евро: Латвия пьет молоко, которое не производит, а разводит
ФОТО: LETA

В годину нескончаемой продуктовой инфляции – а по последним данным Центрального статистического управления, продовольственный ценник за год увеличился на 6,9% - радует хотя бы то, что в одном из сегментов наличествует стабильность.

Тем паче, что молоко и молочные продукты – знаковый элемент национального меню!

Крестьянин дает больше молока

«Ситуация на молочном рынке в Латвии с 2023 года существенно стабилизировалась», - гласит вынесенная на заседание правительства аннотация от Министерства земледелия. Так, закупочная цена молока у латвийских крестьян в I квартале 2025 года составила 49,02 евро за 100 кг, а в апреле понизилась до 48,57 евро. В настоящее время цена в нашей стране ниже на 9%, чем в среднем по Евросоюзу.

Минземледелия отмечает: «Одновременно стоит отметить, что, несмотря на сохраняющуюся высокую стоимость производственных ресурсов, текущий уровень закупочной цены на сырое молоко обеспечивает устойчивость работы отрасли».

При этом в стране продолжает сокращаться число участников молочного рынка. Так, из 1484 хозяйств, объединенных в кооперативы в 2021 году, до 2024 года дожили – 1227. Коронакризис, военные действия и связанные с ними санкции – подрубили кормовую базу селянина в прямом и переносном смысле. Что же до кооперативных объединений как таковых, то за этот же срок их число фактически не поменялось – 21 и 20.

«В то же время, – гласит документ ведомства Армандса Краузе (Союз «зеленых» и крестьян) объемы закупок сырого молока у кооперативов увеличились – с 262,7 тысяч тонн в 2021 году (32,4% от общего объёма закупок в стране) до 279,9 тысяч тонн в 2024 году (33,5% от общего объема). Это означает, что средний объём сдаваемого членами одного кооператива молока за этот период увеличился на 29% – со 177 тонн в 2021 году до 228 тонн в 2024 году.

Эта тенденция свидетельствует о концентрации производства и адаптации производителей к меняющимся условиям отрасли. Такая тенденция также отражает общее развитие сектора – структурную консолидацию, рост производительности и адаптацию к проблемам с трудовыми ресурсами, включая смену поколений, что актуально для всего европейского аграрного сектора».

ЕС пока не скупится

Государство, со своей стороны, продолжает щедро финансировать крестьян, через инструменты общей сельхозполитики ЕС:

– по линии кооперативных сообществ выделяются льготные кредиты (годовая ставка в 3,5%);

– на каждую дойную корову в 2024 году выплачивалось 286,53 EUR дотаций;

– общие выплаты молочной отрасли в 2023-27 гг. должно достигнуть 140,79 миллионов EUR, «каждый год увеличивая ежегодный прирост финансирования».

В терминологии Евросоюза, все это именуется «интервенциями» - в хорошем смысле, разумеется.

При этом, молоко, которое употребляют конечные потребители ЛР, в большинстве своем фактически произведено не из латвийского сырья, но из разведенного водой молочного порошка, произведенного, преимущественно, в Польше или Литве. Наше же молоко в основном поступает на производство продукции с более высокой добавленной стоимостью – масла, сыра, творожных сырков. Они и предназначены для премиальных рынков с высокой платежеспособностью.

×
Читайте нас также:
#молоко
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
13
2
0
10
0
7

Оставить комментарий

(8)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Скандал в Фонде интеграции общества.
Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео