Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пенсионная ловушка: Латвия может оставить людей без денег 1 5531

Наша Латвия
Дата публикации: 13.08.2025
mixnews.lv
Изображение к статье: Пенсионная ловушка: Латвия может оставить людей без денег

Эксперт предупреждает, что система досрочных пенсий за выслугу лет - это риск остаться без денег в старости. И что страна «падает в долговую яму» с этой системой.

Илмарс Пойканс, исследователь Лаборатории искусственного интеллекта Института математики и информатики Латвийского университета, в эфире TV24 заявил, что система так называемых льготных пенсий - это лишь «отложенный счёт» для государства. Это мнение публикует издание LA.LV.

Система льготных досрочных пенсий за выслугу лет фактически является жизнью в долг, когда сегодняшние расходы перекладываются на будущее. Об этом напоминает исследователь Латвийского университета, специалист по искусственному интеллекту Илмарс Пойканс, отмечая, что подобная практика толкает государство в долговую яму.

По его мнению, выгоднее выплачивать работникам более высокую зарплату сразу, чтобы они могли самостоятельно планировать накопления на старость, а не рассчитывать на льготы через десятилетия. Такая реформа коснулась бы всех категорий получателей - от военнослужащих и полицейских до работников культуры.

Как поясняет Пойканс, пенсия за выслугу лет - это отсроченный платёж, оправданный только в условиях роста численности населения, когда будущие поступления в пенсионный фонд будут выше. В условиях же демографического спада это превращается в финансовую ловушку.

В качестве примера он приводит балетных артистов, которые физически не могут работать до 65 лет. В активный период им необходимо платить достаточно, чтобы они могли накопить на старость или сменить сферу деятельности, не завися от досрочных выплат.

×
Читайте нас также:
#мнения #пенсии
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
6
5
7
3
2
4

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Скандал в Фонде интеграции общества.
Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео