Эксперт предупреждает, что система досрочных пенсий за выслугу лет - это риск остаться без денег в старости. И что страна «падает в долговую яму» с этой системой.

Илмарс Пойканс, исследователь Лаборатории искусственного интеллекта Института математики и информатики Латвийского университета, в эфире TV24 заявил, что система так называемых льготных пенсий - это лишь «отложенный счёт» для государства. Это мнение публикует издание LA.LV.

Система льготных досрочных пенсий за выслугу лет фактически является жизнью в долг, когда сегодняшние расходы перекладываются на будущее. Об этом напоминает исследователь Латвийского университета, специалист по искусственному интеллекту Илмарс Пойканс, отмечая, что подобная практика толкает государство в долговую яму.

По его мнению, выгоднее выплачивать работникам более высокую зарплату сразу, чтобы они могли самостоятельно планировать накопления на старость, а не рассчитывать на льготы через десятилетия. Такая реформа коснулась бы всех категорий получателей - от военнослужащих и полицейских до работников культуры.

Как поясняет Пойканс, пенсия за выслугу лет - это отсроченный платёж, оправданный только в условиях роста численности населения, когда будущие поступления в пенсионный фонд будут выше. В условиях же демографического спада это превращается в финансовую ловушку.

В качестве примера он приводит балетных артистов, которые физически не могут работать до 65 лет. В активный период им необходимо платить достаточно, чтобы они могли накопить на старость или сменить сферу деятельности, не завися от досрочных выплат.