Лето кажется самым благоприятным временем года для хождения по врачам. Неспешного, как сейчас говорят, «чекапа» – проверки всех функций организма: медцентры и поликлиники почти пусты, и всё совсем непохоже на осенне-зимний период с толпами и очередями.

«У действий ЕС есть добавленная стоимость»

А между тем в высших сферах власти медицина приобретает новое значение – теперь это часть европейской политики! Программа EU4Health рассчитана до 2027 года. И на днях Минздрав Латвии начал, наконец, подвижки для государственного софинансирования падающих с неба (то есть из Брюсселя) денег:

«Программа «ЕС – здоровью» предназначена не только для кризисных ситуаций, но и для систем здравоохранения в целом, предусматривает мероприятия по внедрению подхода «Одно здоровье» – признающего, что здоровье человека связано со здоровьем животных и окружающей средой».

Не будем забывать, что союз наш – социальный. Договор о ЕС и Договор о деятельности ЕС в своих статьях 9 и 168, а также в статье 35 Хартии основных прав ЕС указывают, что государствам-участникам «нужно обеспечить высокий уровень защиты здоровья человека». Хотя страны Евросоюза продолжают оставаться в своем праве относительно того, КАК ИМЕННО они организуют медицину у себя дома, но «программа есть средство, которое способствует деятельности в тех областях, в которых у действий ЕС есть добавленная стоимость».

Минздрав ЛР, коим руководит господин Абу Мери («Новое Единство»), признает, что у национальной отрасли здоровья, увы, «ограниченные людские и финансовые ресурсы». Поэтому можно только приветствовать общие цели программы «Одно здоровье»:

улучшение и содействие здоровью населения в ЕС;

предотвращение трансграничных угроз здоровью;

улучшение в области лекарств и связанных с кризисом продуктов;

улучшение медсистем;

укрепление систем здравоохранения, их устойчивости и эффективного использования ресурсов.

Все это идет рука об руку с той стратегией, которую наметили латвийские медицинские начальники:

«Улучшением качества и эффективности здравоохранения является:

более широкое применение направленной на результат системы оплаты услуг,

укрепление первичного здравоохранения,

содействие профилактике и ранней диагностике заболеваний,

чтобы обеспечить наилучшее использование ограниченных ресурсов здравоохранения, способствуя скорейшему выздоровлению».

Золотые слова, как говорится.

А что на самом деле?

А на самом деле, чтобы сделать, скажем, полостное ультрасонографическое обследование по так называемым квотам, то есть за минимальную приемлемую цену, нужно ждать... около года. Из личного опыта: в прошлом году свою «бюджетную очередь» я ждал полгода, махнул рукой и сделал обследование за 40 евро. И вот в июне сего года мне радостно позвонили насчет подошедшей записи.

«Улучшить доступность медицинских услуг»

Такую задачу ставит программа «ЕС – здоровью» и подчеркивает, что в ее рамках надо «способствовать цифровым инструментам и услугам и цифровому преобразованию здравоохранения».

И у доктора, когда я к ней явился на прием, уже все результаты моих анализов были в пациентской карточке: E-veselība – работает! Хотя, конечно, не мешало бы, как указано в документе Минздрава, «способствовать междисциплинарному сотрудничеству, введению инноваций в область общественного здоровья и развитие научно обоснованных решений». К примеру, мне бы хотелось, чтобы прямо из кабинета семейного врача я мог бы записаться на прием к тем замечательным хирургам, которые делали мне три операции в разные годы. Для проверки. Однако сейчас таковой опции, конечно, не предусматривается – увы, сам, все сам.

Остается надеяться на помощь Евросоюза, возглавляемого, как известно, профессиональным гинекологом Урсулой фон дер Ляйен.

Под руководством врача-общественницы Брюссель намерен 30% финансирования выделить специально тем странам-членам, чей совокупный подушный доход (СПД) – меньше 90% среднего по ЕС. Наша Латвия тут точно есть, ибо данный показатель у нас 26 276 евро, или 69% статистического уровня Евросоюза. «Ниже СПД на одного жителя только в Греции и Болгарии», – печально констатирует Минздрав. Хотя, казалось бы, Латвия устами экс-премьера Кариньша обещала в 2018 году достичь стандартов Северных государств! Получилось же подобно одному моему разговору с дамой из Уругвая, встреченной в гостинице в Риме: «А, Латвия?.. Балканская страна!» Балтийская, наверное, звучит где-то схоже...

Расширить географию мышления

В информационном сообщении Минздрава относительно европейских программ указывается, что они распространятся на государственные SIA:

Клиническую университетскую больницу Паула Страдыня;

Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу (Гайльэзерс);

Национальный центр психического здоровья.

Буквально в прямом соответствии с евангельским: «Имущему дастся и прибавится, а у неимущего отнимется и то, что есть».

Мне лично, как рижанину, конечно, лестно, что именно в нашей столице создаются передовые медуслуги, но, с другой стороны, провинциальные больницы так называемого 1-го уровня, они ведь тоже могли бы предоставлять сервис на местах, а не везти всех пациентов в Ригу. И для этого Минздрав мог бы просто расширить географию своего мышления! Мог бы ведь тот же господин Абу Мери подрабатывать в Елгаве гастроэнтерологом в свободное от исполнения обязанностей министра время. В Латвии, откровенно говоря, это такая сфера деятельности, что еще точно остаются и время, и силы для частной врачебной практики.