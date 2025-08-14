«Когда было сухо, ничего не делали, теперь винят дождь». Провал на восточной границе 3 2779

Дата публикации: 14.08.2025
BB.LV
Строительство восточной границы буквально увязло в грязи. Илмарс Пойканс, исследователь лаборатории искусственного интеллекта Института математики и информатики Латвийского университета, в передаче TV24 «Пресс-клуб» указал, что работы задерживались и тогда, когда погода была идеально сухой, и с иронией отметил, что в Латвии чаще происходит «тупеж», чем настоящая работа, пишет LA.LV.

Говоря о приостановке строительства восточной границы из-за погодных условий, Пойканс сравнил это с поговоркой: «Зачем делать сегодня то, что можно отложить на завтра?» Он напомнил, что прошлый год был очень сухим по количеству осадков, но прогресса на границе всё равно не было. С иронией он задался вопросом: «Что мешало сделать тогда, когда было очень сухо?»

«Так как в Латвии обычно занимаются ерундой, а не работают, остаётся только ждать, пока погода поможет ничего не делать», — считает исследователь. Он признаёт, что сейчас вполне объективные причины для приостановки работ из-за осадков: «Тяжёлая техника, конечно, ничего там сделать не может. Тут как обычно — всё откладываем, а потом пытаемся поймать, когда уже ничего не поймаешь», — отметил Пойканс.

Ранее уже сообщалось, что дожди мешают строительству восточной границы. Затяжные и интенсивные осадки этим летом в регионе Латгале тормозят строительство границы на востоке Латвии с Россией и Беларусью, сообщила агентству LETA член правления ГАО «Государственная недвижимость» Елена Гаврилова.

По её словам, погодные условия затрудняют как доступ к объектам, так и доставку тяжёлой техники, особенно в заболоченные и труднодоступные районы.

Ссылаясь на данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), Гаврилова указывает, что начиная с мая количество осадков в отдельных приграничных регионах превышает месячную норму более чем на 100%, что привело к сильной сырости, грязи и скоплению воды на строительных площадках.

Таким образом, работы ведутся в сложных и требующих усилий условиях, где часто необходима специальная инфраструктура для доступа — например, настилы, понтоны или деревянные покрытия. Кроме того, в некоторых местах техника вообще не может подъехать, поэтому продолжить строительство можно только в моменты стабилизации погодных условий, подчёркивает представитель Госнедвижимости.

Она добавляет, что команда Госнедвижимости продолжает работу даже в сложных условиях — в болотистых и труднодоступных зонах, где доставка и размещение техники крайне затруднены: «Безопасность труда всегда на первом месте, и в настоящее время высокий уровень воды не позволяет обеспечить надлежащие и безопасные условия для работы».

«Строительство восточной границы государства — это приоритет в сфере безопасности, и работы будут продолжены в полном объёме, как только погодные условия это позволят», — подчёркивает Гаврилова.

Она также отмечает, что в настоящее время ведётся гибкое планирование и перегруппировка ресурсов, чтобы максимально эффективно использовать периоды, когда проведение работ возможно.

#граница
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
