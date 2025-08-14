Конец: жители Латвии больше не смогут говорить с родными из России по Whatsapp и Telegram 2 6138

Наша Латвия
Дата публикации: 14.08.2025
BB.LV
Изображение к статье: Конец: жители Латвии больше не смогут говорить с родными из России по Whatsapp и Telegram
ФОТО: Unsplash

Другими словами, жители Латвии больше не смогут созваниваться со своими родственниками и знакомыми через привычную связь в Whatsapp и Telegram из-за блокировок в России.

Власти России приняли окончательное решение запретить звонки в вотсапе и телеграме. Об этом пишет телеграм-канал «Кровавая барыня» журналистки Ксении Собчак со ссылкой на источники на рынке телекоммуникаций, цитирует "Медуза".

По данным источников, «решение уже принято на самом верху».

«Звонки запретили „под эгидой борьбы с террористами“, говорит наш собеседник. Финальные консультации по этому вопросу должны завершиться сегодня вечером, утверждает источник в правительстве», — пишет Собчак.

Как уточняет журналистка, переписки и каналы в мессенджерах по-прежнему будут доступны.

Пользователи WhatsApp и Telegram в России начали массово жаловаться на трудности с совершением звонков 11 августа.

Ксения Собчак, а затем издание Forbes со ссылкой на источники несколько дней назад сообщали, что голосовую и видеосвязь в мессенджерах правительство просила заблокировать «большая четверка» мобильных операторов.

По теме: В WhatsApp высказались о блокировке звонков в России

