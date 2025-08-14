Не секрет, что даже в богатых странах пенсионеры сталкиваются с финансовыми трудностями, поэтому некоторые люди в возрасте 65 лет и старше продолжают работать.

Латвия здесь выделяется особенно, уверенно занимая первое место в странах ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) по доле доходов пенсионеров, которые приходятся на зарплату.

Государство и частники

Согласно данным ОЭСР, две трети (66%) дохода людей в возрасте 65 лет и старше в Европе приходится на государственные выплаты, которые в основном представляют собой государственные пенсии и пособия. Это средний показатель по 27 странам в 2020 году (последняя доступная статистика). Доля государственных выплат в доходах варьируется от 41% в Швейцарии до 86% в Бельгии.

Вслед за государственными выплатами вторым крупнейшим источником дохода является работа, на нее приходится 21% располагаемого дохода пожилых граждан. Доходы от капитала, такие как личные сбережения и прочее, составляют 7%, а частные трудовые пенсии – 6%.

Возлагать всю полноту ответственности за свою старость на государство в Европе нигде не принято. Но во многих странах доля правительства в содержании стариков очень велика. Так, государственные трансферты составляют не менее трех четвертей доходов пожилых людей в Люксембурге (83%), Австрии (82%), Финляндии (80%), Чехии (76%), Италии (76%), Португалии и Греции (по 75%).

Но в ряде стран, в том числе богатых, отдают предпочтение частной инициативе в деле обеспечения старости. Помимо Швейцарии, о которой мы уже говорили, доля государства в доходах пенсионеров ниже 50% в Великобритании (42%), Нидерландах (43%) и Дании (45%).

Латвия особенная страна

Латвия среди стран ОЭСР выделяется. Она на первом месте по объему средств, которые пенсионеры вынуждены зарабатывать – 40% их дохода приходится на зарплаты. Такой же показатель еще только в Японии. В остальных странах этот показатель ниже. Для сравнения: в Литве – 35%, в Эстонии – 34%. Впрочем, не сильно далеко ушли от нас соседи.

На государство в доходах пенсионеров в Латвии приходится 57%. В некоторых странах эта доля еще меньше. Как мы уже упоминали – в Швеции, Дании, Нидерландах, в Швейцарии. Однако в этих государствах пенсионерам большой доход приносят разного рода частные и профессиональные пенсионные схемы, а также накопленный с помощью разных инструментов собственный капитал.

Эти две последние вещи в Латвии в зачаточном состоянии. Капитал составляет 3% от доходов пенсионеров в нашей стране, а частные пенсионные фонды в статистике про Латвию вообще не фигурируют. Вероятно, их доля настолько ничтожна, что ее не стоит и упоминать. Хотя они, эти фонды, есть, их обычно открывают банки и даже весьма активно такой вид накопления средств рекламируют. Другое дело, что частные пенсии в Латвии появились сравнительно недавно. Те, кто в них участвует, еще довольно молоды, поэтому в статистику про пенсионеров просто не попадают.

Разные подходы

Как сообщает ОЭСР, среди пяти крупнейших экономик Европы во Франции доля государственных трансфертов в доходах пожилых людей самая высокая – 78%, а в Великобритании – самая низкая – 42%. В Италии эта доля составляет 76%, в Испании – 72%, а в Германии – 68%.

То есть, как видим, большие сильные государства считают своей обязанностью самим обеспечить достойную старость для своих граждан. Исключение – Великобритания, где сделали ставку на частные пенсионные схемы, которые британскому пенсионеру приносят 33% дохода. Страна в свое время, борясь с кризисом, порушила все достижения социальной политики (привет Железной леди). Кризис действительно был успешно преодолен, но завоевания трудящихся – ликвидированы. Это, конечно, не значит, что рабочий класс на Туманном Альбионе прозябает, вовсе нет. Других социальных льгот в стране предостаточно. Жители Латвии, большим числом осевшие на островах, готовы это подтвердить.

За исключением Финляндии, доля государственных трансфертов относительно невелика и в Северных странах. Так, в Швеции эта доля составляет 52%, а в Норвегии и Исландии – 58%. В Турции, стране-кандидате на вступление в ЕС, 57% доходов пожилых людей приходится на государственные трансферты.

Частный доход

«Частные профессиональные пенсии (пенсии, выходные пособия, пособия в случае смерти и т. д.) не распространены в Европе», – сообщает ОЭСР.

Из 27 стран только семь отмечают их как источник дохода для пожилых людей. Наибольшая доля приходится на Нидерланды, где они составляют 40% дохода, за ними следуют Великобритания – 33% и Швейцария – 29%.

Три скандинавские страны также включают частные трудовые пенсии. В Швеции они составляют 19% дохода, в Дании – 15%, а в Норвегии – 14%. Германия – последняя страна в этой группе, где на частные трудовые пенсии приходится всего 5% дохода.

Профессиональные пенсии, в принципе, в Латвии есть. Их у нас называют пенсиями по выслуге лет. Однако в данных ОЭСР о нашей стране они не фигурируют. Возможно, потому что это чисто государственное мероприятие. Деньги для таких пенсий берут из общей кубышки – из госбюджета, а не из каких-либо специальных фондов.

В некоторых странах профессиональные пенсии распространены. Например, во Франции. Там, однако, они не милость от государства и не дело доброй воли – они обязательны, но носят накопительный характер.

Плати себе сам

Доля дохода, приходящаяся на капитал – в основном на частные пенсии и личные сбережения, – в Европе тоже существенно различается: от менее 1% в Словакии до 23% в Дании. В некоторых странах эта доля составляет не менее 10%. К ним относятся Турция и Швейцария (по 16%), Франция (15%), Швеция (12%), Великобритания (11%), а также Финляндия, Норвегия и Исландия (по 10%).

Доля капитала в доходах пожилых людей составляет менее 5% в нескольких странах. Например, как уже было сказано, в Латвии – только 3%. Кстати, в Эстонии эта доля еще меньше – только 2%. В Литве – 4%. Страны Балтии, как обычно, сидят в одной лодке.

Капитал, как мы знаем, дело наживное. Откуда ему взяться в нашей стране, благополучием не избалованной? Кризисы шли один за другим, банкротства банков вместе с ними или даже отдельно, копить было некогда да и не из чего. Как и раньше, большинство населения живет от зарплаты до зарплаты и, несмотря на все уговоры со стороны банков и инвестиционных компаний, свои последние копейки финансистам не несет.