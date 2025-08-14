Ольга обратилась к LVportals.lv с вопросом о своей матери. Та — гражданка России, всю жизнь работала в Латвии, недавно вышла на пенсию. Латвийская пенсия составляет 230 евро, российская — тоже небольшая и фактически не выплачивается. Ольга поинтересовалась, можно ли отказаться от российской пенсии (не меняя гражданства), чтобы получить более высокую латвийскую.

На вопрос на портале LVportals.lv отвечает старший эксперт Департамента методологии управления пенсиями Государственного агентства социального страхования Наталья Кутафина.

19 января 2011 года вступил в силу Договор между Латвийской Республикой и Российской Федерацией (далее — РФ) о сотрудничестве в области социальной защиты (далее — договор).

В соответствии с заключенным договором гражданам РФ предоставляется возможность выбрать — запрашивать пенсию в соответствии с условиями договора или же в соответствии с принципом гражданства.

Гражданам РФ в соответствии с законодательством РФ может быть назначена пенсия гражданина РФ за работу и приравненные к ней периоды в РФ и за ее пределами, в том числе за страховые периоды, накопленные в Латвии вплоть до 31 декабря 2001 года, так как только с 1 января 2002 года учитываются страховые периоды исключительно в РФ. Такой выбор является окончательным и пересмотру не подлежит.

Из контекста вопроса следует, что лицу назначена пенсия по возрасту РФ по принципу гражданства. Таким образом, страховые периоды, накопленные в Латвии до 1 января 2002 года, не учитываются при расчете латвийской пенсии, и за них нельзя назначить латвийскую пенсию по возрасту.

Если пенсия РФ назначена после 19 января 2011 года с применением принципа гражданства, отказаться от пенсии РФ и перейти на латвийскую пенсию за весь страховой стаж невозможно.

Исключительные случаи допускаются только тогда, когда лицо меняет гражданство (например, получает гражданство Латвии, другой третьей страны или утрачивает гражданство), и компетентное учреждение РФ, назначившее пенсию, прекращает ее выплату в связи со сменой или утратой гражданства. В таком случае может быть рассмотрена возможность назначения латвийской пенсии за весь страховой стаж, учитывая новое гражданство и место жительства лица.