Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Всю жизнь работала в Латвии - можно ли отказаться от российской пенсии и получать латвийскую? 1 4012

Наша Латвия
Дата публикации: 14.08.2025
kasjauns.lv
Изображение к статье: Всю жизнь работала в Латвии - можно ли отказаться от российской пенсии и получать латвийскую?

Ольга обратилась к LVportals.lv с вопросом о своей матери. Та — гражданка России, всю жизнь работала в Латвии, недавно вышла на пенсию. Латвийская пенсия составляет 230 евро, российская — тоже небольшая и фактически не выплачивается. Ольга поинтересовалась, можно ли отказаться от российской пенсии (не меняя гражданства), чтобы получить более высокую латвийскую.

На вопрос на портале LVportals.lv отвечает старший эксперт Департамента методологии управления пенсиями Государственного агентства социального страхования Наталья Кутафина.

19 января 2011 года вступил в силу Договор между Латвийской Республикой и Российской Федерацией (далее — РФ) о сотрудничестве в области социальной защиты (далее — договор).

В соответствии с заключенным договором гражданам РФ предоставляется возможность выбрать — запрашивать пенсию в соответствии с условиями договора или же в соответствии с принципом гражданства.

Гражданам РФ в соответствии с законодательством РФ может быть назначена пенсия гражданина РФ за работу и приравненные к ней периоды в РФ и за ее пределами, в том числе за страховые периоды, накопленные в Латвии вплоть до 31 декабря 2001 года, так как только с 1 января 2002 года учитываются страховые периоды исключительно в РФ. Такой выбор является окончательным и пересмотру не подлежит.

Из контекста вопроса следует, что лицу назначена пенсия по возрасту РФ по принципу гражданства. Таким образом, страховые периоды, накопленные в Латвии до 1 января 2002 года, не учитываются при расчете латвийской пенсии, и за них нельзя назначить латвийскую пенсию по возрасту.

Если пенсия РФ назначена после 19 января 2011 года с применением принципа гражданства, отказаться от пенсии РФ и перейти на латвийскую пенсию за весь страховой стаж невозможно.

Исключительные случаи допускаются только тогда, когда лицо меняет гражданство (например, получает гражданство Латвии, другой третьей страны или утрачивает гражданство), и компетентное учреждение РФ, назначившее пенсию, прекращает ее выплату в связи со сменой или утратой гражданства. В таком случае может быть рассмотрена возможность назначения латвийской пенсии за весь страховой стаж, учитывая новое гражданство и место жительства лица.

×
Читайте нас также:
#пенсии #гражданство России
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
3
0
1
3
3
14

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Скандал в Фонде интеграции общества.
Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео