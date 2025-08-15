Мороженое за семь центов! Для тех кто любит ностальгировать по ценам, которых уже не будет

В наши дни, когда цены на продукты продолжают расти, а инфляция достигает новых высот, нередко можно услышать фразу: "Раньше все было дешевле". Поэтому стоит посмотреть, сколько примерно десять лет назад мы платили за такие повседневные товары, как хлеб, молочные продукты, мороженое и другие, пишет Otkrito.lv.

Заглянув в буклет популярной торговой сети за сентябрь 2012 года, можно увидеть, что килограмм арбуза можно было купить всего за 25 сантимов (0,36 евроцента), а 250 граммов молотого кофе Paulig Classic по карте скидок — за 1,79 лата (2,55 евро). Сегодня такой кофе стоит уже в среднем 8,49 евро.

Ряд товаров тогда стоил всего 1 лат (1,42 евро), среди них — 570 граммов кетчупа Heinz, 2 литра сока Gutta Max, 500 граммов филе сельди в майонезе со свеклой, разные виды колбасы, 250 граммов кукурузных хлопьев Kellogg’s, а также килограмм питьевого йогурта Kārums.

Если взглянуть на буклет более дешевой сети за сентябрь 2012 года, видно, что торт Cielaviņa весом 700 граммов по скидке стоил 4,39 лата (6,25 евро). Сегодня такой же торт в среднем стоит уже 15 евро.

А клубничное мороженое Alpenrose тогда можно было купить всего за 5 сантимов (0,07 евро). Сегодня аналогичное мороженое стоило бы как минимум 1 евро.

Также видно, что плавленый сыр Baltijas Dzintars со вкусом салями стоил 45 сантимов (0,64 евроцента), 300 граммов сметаны Lauku — 46 сантимов (0,65 евроцента), 300 граммов белого хлеба Latvijas Maiznieks — 21 сантим (0,30 евроцента), килограмм медовика Latvijas Maiznieks — 2,69 лата (3,83 евро), 75 граммов Snickers — 29 сантимов (0,41 евроцент), 220 граммов чипсов Lay’s — 69 сантимов (0,98 евроцента), 300 граммов сосисок Rakvere — 95 сантимов (1,35 евро), а 500 граммов маргарина Delma Light стоили всего 47 сантимов (0,67 евроцента).

А вот если изучить буклеты другого ритейлера почти десятилетней давности, видно, что в июне 2016 года 1 кг свежего цыпленка Ķekava здесь стоил 1,69 евро, 10 яиц — 69 евроцентов, 1 кг муки Dobeles dzirnavnieks — 49 евроцентов, килька Rīga — 59 евроцентов, 100 граммов лосося — 1,89 евро, а 12 рулонов туалетной бумаги Zewa можно было купить за 2,99 евро.