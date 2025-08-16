Baltijas balss logotype
824-летие Риги: где и что сегодня посмотреть и послушать 3 1396

Наша Латвия
Дата публикации: 16.08.2025
BB.LV
824-летие Риги: где и что сегодня посмотреть и послушать
ФОТО: LETA

Сегодня будет отмечаться 824-я годовщина основания Риги, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

С 10:00 на Домской площади в течение всего дня будет проходить ярмарка ремесленников, на которой мастера из разных регионов Латвии представят как традиционные, так и современные изделия ручной работы.

С 14:00 улицы Старой Риги наполнят уличные музыканты — в десяти разных местах можно будет услышать музыку различных стилей и настроений. Выступать будут как профессиональные музыканты, так и уже хорошо знакомые слушателям уличные артисты, а их выступления дополнят мимы.

В сотрудничестве с организацией Tavi draugi во время мероприятия будут собираться пожертвования в поддержку Украины.

Набережная 11 ноября станет эпицентром празднования дня рождения Риги. Здесь городское разнообразие раскроется в инсталляциях, исторических рассказах, культурных мероприятиях, параде ретроавтомобилей, поэтических состязаниях, гастрономических приключениях, концертах и диджейских сетах.

Посетители смогут узнать истории Риги — от порта до рыночной суеты, от богатой истории города до его креативной современности.

В течение всего дня будут работать различные творческие мастерские, гастрономические станции и зоны отдыха, предлагая насладиться праздником во всей его многогранности.

С 12:00 на сцене выступят Катрина Диманта и группа "Zeltrači", Būū, группа Musiqq, прозвучит концертное представление Citu dziesmu svētki, также выступят Роландс Че, Интарс Бусулис и оркестр Abonementa orķestris.

С 22:00 начнётся программа Rīgas rītdiena, в рамках которой одновременно будут работать три диджейские сцены — каждая со своим стилем и настроением. За симпатии публики будут соревноваться диджеи Dubra, Magnuss Eriņš, all-viss и Linda Samsonova, играя от урбан-хип-хопа до хауса и экспериментальной электроники.

С 12:00 в Верманском парке рижане и гости столицы смогут выбрать различные мероприятия: творческие мастерские, посвящённые дню рождения Риги и городским историям, на эстрадной сцене будет показан спектакль театра Kvadrifrons "Brūnais siers", выступят "Ukulele", ожидается также выступление "ZemeDunn", а в перерывах между программами зрителей будет удивлять семья Пецолли с магией и волшебными историями.

С 18:00 до 22:00 сцена Верманского парка превратится в площадку Rīgas estrāde, где выступят эстрадные исполнители Анце Краузе, Ингус Улманис, Антра Стафецка, Мартиньш Кантерс, Иева Сутугова, Артис Робежниекс и аккомпанирующий состав под руководством MC Orķestris.

Парк Победы под девизом Katram savs raksturs. Katram sava Rīga приглашает на мероприятие Alternatīvā Rīga, в рамках которого пройдут творческие мастерские, современные перформансы, шоу научного центра AHHAA, дискуссии и спортивные активности.

Творческие сообщества и другие организации призовут жителей к участию, в зоне скейт-парка будут проходить шоу на BMX, роликах, скейтбордах и самокатах.

С 18:00 сцена Парка Победы станет площадкой для актуальных, альтернативных и независимых артистов, предлагая серию концертов, ориентированных в основном на молодую аудиторию.

На Эспланаде день рождения Риги можно будет отпраздновать в спортивном духе — с 13:30 16 августа до 15:00 17 августа пройдёт баскетбольный турнир Krastu mačs, в рамках которого состоятся матчи актёров и музыкантов, инфлюенсеров и политиков.

Футбольных болельщиков ждёт футбольный фестиваль Риги, который будет проходить на площадке у Рижского дома Конгрессов. Сегодня и завтра там пройдут детско-юношеский турнир, чемпионат районов Риги и Звёздный кубок с участием известных личностей. В течение всего дня будут доступны зрительские зоны, трибуны, пункты питания, диджейская музыка и разнообразные интерактивные мероприятия.

Летнюю программу мероприятий в Риге в этом году объединяет девиз RakstuRīga.

Как сообщалось ранее, мероприятия Летней Риги обойдутся примерно в 1,3 миллиона евро.

#рига
Оставить комментарий

(3)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    16-го августа

    Наблюдал вчера сверх огромные потоки автомобилей во всех направлениях которые сваливали прочь из Риги. Наверное это происходило в честь данного мероприятия.... Люди "голосуют" однозначно!!!

    9
    2
  • AK
    Anton Kvaskov
    16-го августа

    А Ригу строил кто ???

    12
    3
  • БТ
    Бесс Толковый
    Anton Kvaskov
    16-го августа

    Вообще то, Рига - русское слово, означает, сарай или навес, для сушки снопов.

    5
    2
Читать все комментарии

