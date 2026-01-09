В доме на рижской улице Баускас, пострадавшем от взрыва в начале января, были застрахованы примерно 45% квартир, сообщил агентству ЛЕТА президент Латвийской ассоциации страховщиков (ЛАА) Янис Абашин.

Он отметил, что в Латвии регулярно происходят различные кризисы и несчастные случаи — реки выходят из берегов, бушуют ураганы и ливни, затапливаются частные и многоквартирные дома, вспыхивают разрушительные пожары. Людей эвакуируют, самоуправления ищут временное жильё, государство предоставляет экстренную помощь. Каждый такой случай становится уроком и заставляет задуматься, сделали ли жители всё возможное, чтобы защитить себя и своих близких.

2 января 2024 года в многоквартирном доме на улице Баускас в Риге произошёл взрыв газа. По словам Абашина, это стало напоминанием о том, насколько уязвимой может быть повседневная безопасность. В трагедии погибли два человека, другие получили травмы, а более 70 жителей остались без крыши над головой.

Согласно собранной ЛАА информации, застрахованными оказались около 45% квартир.

Абашин указал, что у такого низкого процента страхования есть разные причины: кто-то не мог себе это позволить, у кого-то были другие приоритеты, а кто-то просто считал, что с его жильём "ничего не случится".

"К сожалению, живя в многоквартирном доме, мы можем хоть как-то контролировать только своё поведение, но не поведение соседей, а это существенно увеличивает риски. Безответственные или самовольные действия одного соседа могут повлечь последствия для всего дома", — подчеркнул Абашин, добавив, что трагедия на Баускас доказала: работы с газом и другим опасным оборудованием должны выполнять исключительно профессионалы.

По его словам, происшествие также наглядно показало разницу между застрахованными и незастрахованными жителями. Те, чьи квартиры были застрахованы, уже в первые дни получили первую помощь — выплаты на приобретение предметов первой необходимости, покрытие повседневных расходов или обеспечение временного жилья. Страховая компания позволила пострадавшим быстрее стабилизировать ситуацию после потрясения.

Государственная и муниципальная помощь обеспечивает лишь базовые потребности, тогда как полную защиту и долгосрочную финансовую стабильность наилучшим образом обеспечивает личная ответственность и страхование.

Абашин отметил, что точный объём ущерба определят заключения строительных специалистов и экспертов. Если здание можно будет восстановить, страхование покроет как ремонт конкретных квартир, так и восстановление конструктивных элементов дома в доле, соответствующей доле собственности. В случае, если восстановление будет невозможно, страховщики выплатят рыночную стоимость квартир или обеспечат приобретение аналогичного жилья.

"Особое значение имеет страхование всего каркаса здания. Если бы оно было застраховано, расходы на восстановление покрыла бы страховая компания. В противном случае — математика жестока: застрахованным жильцам помогут страховщики, а остальным придётся платить самим", — пояснил президент ЛАА.

Он подчеркнул, что ситуация, в которой действия одного владельца или арендатора могут сделать здание непригодным для проживания, является наглядным примером необходимости такого вида страхования практически для любого многоквартирного дома.

Абашин также отметил, что важной поддержкой для пострадавших является предоставление временного жилья. Если это предусмотрено договором (а чаще всего — предусмотрено), страховые компании компенсируют расходы на аренду аналогичного жилья, а также покрывают фиксированные коммунальные платежи за повреждённую квартиру. Такая поддержка, как правило, предоставляется на определённый срок, например, до 12 месяцев, давая людям время принять взвешенные решения о дальнейшем будущем.

Жителям, чьи квартиры не были застрахованы, основную помощь оказывает муниципалитет. Рижская дума обеспечивает возможности временного размещения, а Рижская социальная служба предоставляет кризисное пособие для покрытия неотложных нужд. Однако эта помощь часто ограничена по времени и объёму по сравнению с возможностями, которые предоставляет страхование.

"Это поднимает неудобный, но важный вопрос — должны ли на равных претендовать на государственную поддержку и те жители, которые в состоянии были бы позаботиться о своей собственности, оформив страхование? Очевидно, что помощь жизненно необходима социально незащищённым группам, но должна ли она предоставляться абсолютно всем?" — задал вопрос Абашин.

Он подчеркнул, что в контексте финансовой грамотности обычно речь идёт о кредитах, сбережениях и инвестициях, но страхование — это также основа финансовой безопасности и инструмент развития государства, который недооценивается. При этом Латвия существенно отстаёт от среднего показателя ЕС по уровню страхования имущества. По данным Eurobarometer, в среднем 62% жителей Европы имеют страхование жилья, тогда как в Латвии — лишь около 50% жилых объектов, несмотря на довольно широкий спектр страховых продуктов.

"Большинство жителей Латвии живут с ограниченными сбережениями, а стабильность доходов часто остаётся хрупкой. В таких условиях непредвиденные события — болезнь, потеря работы или кормильца, повреждение имущества — могут привести к долгосрочным финансовым последствиям", — отметил Абашин, добавив, что, возможно, и у части жителей дома на Баускас без страховки не будет возможностей вложиться в восстановление здания, и они будут зависеть от государственной поддержки.

"Это подчёркивает разрыв между застрахованными и незастрахованными жителями в кризисных ситуациях", — заявил глава ЛАА. Он напомнил, что страхование — это не роскошь, а часть инфраструктуры общественной безопасности.

По его словам, если в Латвии говорить о финансовой грамотности и устойчивом развитии, страхование должно занять центральное место в этой дискуссии.

Ранее сообщалось, что страховая компания рисков "BTA Baltic Insurance Company" застраховала девять квартир в пострадавшем от взрыва доме, латвийское отделение страховой компании "Swedbank P&C Insurance" — также девять, компания "Balta", входящая в группу PZU, — восемь, "Compensa Vienna Insurance Group" — три, "If P&C Insurance" — две, а "Gjensidige" — одну.

Как уже сообщалось, взрыв в пятиэтажном жилом доме в Торнякалнсе произошёл в пятницу, 2 января, из-за повреждённого незаконным образом газопровода. В результате обрушились верхние этажи и крыша здания, жители были эвакуированы, несколько человек получили травмы, двое погибли. Самоуправление обеспечивает пострадавших возможностью временного проживания.